Alexandra (Koh-Lanta) en lingerie sur les réseaux sociaux, les internautes sont choqués !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que même après son passage très remarqué dans Koh Lanta, l’ancienne aventurière Alexandra n’a pas froid aux yeux et continue vivement de faire parler d’elle. En effet, elle est très active sur les réseaux sociaux et elle n’hésite pas à partager sa vie parfois très croustillante !

Alexandra (Koh-Lanta) a un message à faire passer et elle compte bien le diffuser de partout !

Afin de faire en sorte que tous les hommes et les fans qui la suivent aient toute son attention, Alexandra a eu une idée toute particulière. En effet, elle a voulu faire un beau cadeau à toute sa communauté de fans d’Instagram avec une pose dont tout le monde se souviendra. Mais la jeune femme sait bien en effet que si elle veut retenir l’attention des autres personnes, il lui faudra alors prendre des risques ! C’est exactement la raison pour laquelle elle a décidé de réaliser une pose assez osée pour diffuser le message auprès de ses fans.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alexandra PORNET ? (@alexandra_kohlanta_officiel)

Sans avoir froid aux yeux, l’ancienne candidate ne se gêne jamais pour faire parler d’elle car elle arrive à ne pas s’occuper de toutes les critiques qui sont parfois assez violentes à son égard mais également contre tous les autres candidats de Koh Lanta. A travers son message, elle a en effet voulu dire aux autres personnes de s’accepter comme elles sont et ne de ne pas tenir compte de l’avis des autres, comme le font d’ailleurs le plus souvent les plus jeunes femmes. Mais au lieu de balancer directement les messages de haine et les insultes qu’elle peut recevoir en privé, Alexandra de Koh Lanta a décidé plutôt de faire passer son message autrement, et on peut dire que l’information sera bien diffusée…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alexandra PORNET ? (@alexandra_kohlanta_officiel)

Alexandra (Koh-Lanta) s’affiche dans une tenue en dentelle : les internautes deviennent fous !

Si certains avaient encore des doutes sur le fait qu’Alexandra ne s’assume pas complètement, alors ils vont être servis ! En effet, dans le cliché que l’on a pu voir sur le réseau social d’Instagram, l’ancienne candidate de Koh-Lanta apparaît dans une petite tenue en dentelle qui ne va laisser indifférent personne. On peut ainsi la voir poser avec un soutien-gorge et une petite culotte rouge avec des bottes aux pieds. En plein mois de décembre, on peut dire qu’Alexandra ferait une mère Noël absolument divine dans sa tenue tout de rouge vêtue.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alexandra PORNET ? (@alexandra_kohlanta_officiel)

A ses côtés, on retrouve des chevaux sur la photo qui se trouve dans un champ près de la ville de Bordeaux. Alors que nous sommes en plein hiver et que les températures n’ont jamais été aussi froides dans la région, autant dire que l’ancienne candidate de Koh Lanta a réalisé ici un pari osé dont tout le monde devrait se souvenir. En tout cas, on peut être sûr que certains de ses plus grands fans ne vont pas se lasser de voir et revoir cette photo dans les jours à venir. On peut en effet y voir ses longues jambes parfaites mais également ses belles formes généreuses. En mettant d’ailleurs un doigt qui frôle sa culotte, il n’en a pas fallu plus à certains fans pour devenir complètement dingues et liker la photo. Ce n’est pas un hasard si la photo frôle aujourd’hui les 30 000 likes sur Instagram, une performance que même certaines grandes personnalités françaises n’arrivent pas à réaliser.

