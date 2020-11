Alexandra (Koh Lanta) : Qui a voté contre la candidate pendant le conseil ? Découvrez le nom du coupable !

Le vendredi 23 octobre pendant le dernier numéro de l’émission Koh-Lanta les 4 terres, diffusé sur TF1, les téléspectateurs étaient très choqués de découvrir que l’un parmi les 12 aventuriers en compétition avait émis un vote contre Alexandra. On se souvient que l’élimination s’était jouée entre Lola et Joaquina. Cependant, à l’insu de tous les téléspectateurs, un membre du groupe avait pris la décision de voter contre Alexandra. Le véritable problème c’est que l’on ne sait pas qui est à l’origine de ce vote. Sur la chaîne de télévision, l’identité du coupable n’a pas été révélée et c’est ce weekend sur les médias sociaux que ce dernier a tenu à expliquer la raison de son choix.

Une affaire qui crée des vagues sur les médias sociaux

Ce weekend, tout a commencé quand le participant Loïc avait posté une story sur son compte Instagram. Il était peiné par le départ de Bertrand Kamal qu’il considère comme son frère d’aventure. Dans le message qu’il a posté sur sa story, on comprenait qu’il regrettait les reproches émis à son encontre sur le fait qu’il aurait envoyé un vote blanc. Cela voudra donc dire que ce n’est pas lui le coupable puisqu’il avait voté pour Lola. Qui est donc l’auteur de ce vote contre Alexandra ?

C’est la candidate Angélique qui a balancé les informations sur son compte. « C’est cette petite beauté blonde », avait-elle écrit sur Instagram en révélant le visage de Brice. C’est dans un live que le jeune homme de 23 ans a expliqué la raison pour laquelle il avait opéré ce choix. En effet, Brice affirme qu’il a voté pour Alexandra parce que le candidat Fabrice ne voulait pas sauver Joaquina. Ce dernier avait pour objectif de sauver Lola.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🔴 𝗕𝗿𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝘁𝗶𝘁 🔴 (@bricekohlanta20) le 26 Oct. 2020 à 9 :14 PDT

Le coupable s’explique

Pour l’animateur radio, il était impossible pour lui de voter pour Joaquina et c’est la raison pour laquelle il a porté son choix sur Alexandra afin de voter blanc. « Je ne voulais ni voter rouge ni voter jaune. Je voulais dire que la tribu était blanche ». Il a d’ailleurs renchéri ses propos en affirmant que son vote n’aurait eu aucune utilité, vu que Joaquina en avait eu 7 et Lola en avait 5.

Lorsqu’un internaute lui a reproché que son acte était lâche, Brice n’a pas hésité à répondre en déclarant que le traiter ainsi reviendrait également à dire la même chose du vote blanc de Loïc. Pour le jeune homme, il a agi comme Loïc la semaine dernière puisque ce dernier ne voulait pas voter contre Hadja, parce que cette dernière était son ami ni contre Angélique, car elle était dans l’équipe des jaunes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🔴 𝗕𝗿𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝘁𝗶𝘁 🔴 (@bricekohlanta20) le 30 Sept. 2020 à 8 :01 PDT

Après que Joaquina ait été éliminée, l’animateur radio a confié ses inquiétudes sur la suite de l’aventure qui s’annonce très compliquée pour les anciens membres des rouges. En effet, l’équipe a déjà perdu Marie-France, Hadja et Joaquina. De toute évidence, Brice est en train de perdre tous ses alliés. « C’est super compliqué, mais on ne lâche rien », avait-il déclaré avant de reconnaître que Fabrice, Ava et lui sont vraiment en danger et qu’ils devront désormais se donner à fond pour la suite. On en saura un peu plus dans le prochain épisode.