Alexandra (Koh-Lanta) : serait-elle libertine et/ou polygame ? Elle dévoile tout sur son union libre avec Hugo !

Dans l’émission de téléréalité, Koh-Lanta, les quatre terres, Alexandra a bien mené son combat jusqu’à arriver à l’étape de la réunification. Mère de deux filles, elle s’est particulièrement illustrée par son courage et sa détermination et il est clair que sa place dans l’émission n’est pas due au hasard. À l’instar de nombreux autres aventuriers, la jeune participante a donné des détails de sa vie privée sur les réseaux sociaux en répondant aux questions de ses fans. C’est sur sa story Instagram qu’elle a décidé de faire des révélations sur son union libre avec Hugo, son chéri. Les déclarations de la jeune femme viennent éclairer la lanterne de ses abonnés qui soupçonnaient qu’elle serait une femme libertine ou polygame. Les prochaines lignes de cet article vous en disent plus.

Elle s’explique sur sa relation

Ça fait déjà un bon moment que la jeune femme est contrainte de faire face à l’adversité de nombreuses personnes. Si certains s’étaient déjà permis de se moquer de son physique, d’autres n’ont eu aucun scrupule à se moquer de sa voix. Cependant, cette fois, c’est une tout autre histoire qui fait sortir la mère de Lana et Fafali du silence. Il s’agit de son statut amoureux. Pour plusieurs internautes, Alexandra aurait des tendances libertines et même polygames. Ces pensées de plusieurs internautes ont commencé par germer après que la jeune femme ait déclaré être en union libre.

La mère de deux enfants a donc mis les choses au clair en donnant des détails sur sa relation avec Hugo. « Certains se demandent pourquoi en statut de couple je suis en union libre. C’est juste parce que je ne suis pas mariée ni pacsée », avait-elle écrit sur son compte Instagram en démentant ainsi les rumeurs qui circulent à son sujet.

Si la candidate a également déclaré qu’elle attendait la demande en mariage de son compagnon, elle a également fait une précision importante et très claire pour mettre fin aux ragots portés par ses followers. La jeune femme affirme qu’elle n’est ni polygame ni libertine.

Une précédente mise au point d’Alexandra quelques jours plus tôt…

La polémique autour de sa vie de couple n’est pas la seule qui crée des vagues sur les réseaux sociaux. La mère de deux enfants est également victime d’autres critiques acerbes. Son explication sur sa situation amoureuse vient à la suite d’une mise au point qu’elle a faite quelques jours plus tôt sur son compte Instagram. En plus d’être traitée de libertine ou de polygame, Alexandra était également critiquée à propos de son physique et de sa voix.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alexandra PORNET 🏝 (@alexandra_kohlanta_officiel) le 2 Août 2020 à 1 :06 PDT

Le 14 octobre dernier, elle s’est saisie de son compte Instagram pour répondre aux critiques. En effet, les internautes affirment qu’elle n’est pas aussi belle dans la réalité que sur les photos qu’elle poste sur les réseaux sociaux. Ces critiques sont assez méchantes vu les conditions de survie très dures dans Koh-Lanta.

La jeune femme s’est adressée à toutes les personnes qui se sont moquées de son physique ou de sa voix en affirmant qu’elle avait le droit d’être belle sur Instagram et moins belle sur Koh-Lanta. Par ailleurs, elle était très fière de son physique lorsqu’elle déclarait qu’elle allait toujours continuer à se muscler les bras. Alexandra est bel et bien déterminée à poursuivre son chemin, n’en déplaise à certains.