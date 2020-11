Alexandra (Koh Lanta) : Vivement critiquée sur son physique sur les réseaux sociaux, elle répond à ses détracteurs !

Cette fois, ces derniers s’en sont pris à son physique. Agacée par ces remarques désobligeantes, l’aventurière sort du silence et répond à ses détracteurs.

Depuis le début de l’aventure, la candidate Alexandra de l’émission de téléréalité Koh Lanta les 4 terres est en train de s’illustrer parmi les grands favoris grâce à ses performances hors normes. Il faut dire qu’elle a de quoi impressionner, puisque la jeune femme a un fort caractère et ne fait pas la langue de bois. Même face à l’adversité, elle ne se laisse pas abattre. Précédemment, elle avait déjà été au cœur d’une polémique à propos de sa situation matrimoniale. Si les tensions sur ce sujet se sont calmées depuis lors, il y en a d’autres qui sont revenues sur le tapis. Plusieurs internautes n’hésitent pas à la critiquer sur son physique. Apparemment, ce fut la goutte d’eau qui a fait déborder le vase et la jeune femme a décidé de répondre. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

La candidate réagit face à l’injustice

La participation à l’émission de téléréalité Koh-Lanta les 4 terres est une véritable aventure et les candidats se montrent très enthousiastes à l’idée de faire cette nouvelle expérience. Très vite, ceux qui autrefois étaient inconnus deviennent très vite des personnes célèbres. Si la plupart du temps le public se montre très indulgent et admiratif, il peut également se montrer impitoyable. Comme quoi, la célébrité n’a pas que de bons côtés et ce n’est certainement pas Alexandra qui pourrait prétendre le contraire.

La jeune femme en fait la douloureuse expérience. Il est important de rappeler que la candidate n’était pas jugée pour ses actes ou ses performances lors des différentes épreuves. Pour quelles raisons se fait-elle donc fustiger ? En réalité, elle se fait critiquer seulement à propos de détails purement esthétiques, et le moins qu’on puisse dire, c’est que la jeune maman de 32 ans est loin d’être ravie d’être la cible de propos virulents.

Comme l’aventurière aime le dire, juger quelqu’un sur son physique est un acte totalement stupide. Selon la jeune maman, les candidates féminines étaient toujours sous-estimées et n’étaient pas estimées à leur juste valeur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alexandra PORNET 🏝 (@alexandra_kohlanta_officiel) le 30 Oct. 2020 à 9 :27 PDT

La jeune femme est dégoûtée

« J’avais l’impression de devoir en faire toujours plus, alors que certains ont du charisme ou de la légitimité dès le départ parce que ce sont des athlètes de haut niveau ou autre chose » avait révélé la jeune femme. Elle a également souligné plusieurs points importants. Pour Alexandra, les hommes ne sont pas jugés de la même manière que les femmes.

« Je ne comprends pas. Lorsque nous allons à Koh-Lanta, nous souhaitons montrer que nous pouvons être là, avec détermination, force mentale et physique et relever les défis. Quand ce qui ressort, ce sont les choses superficielles comme ça, ça me dégoûte ». Dans ses déclarations, Alexandra affirme qu’elle est une femme indépendante et veut qu’on arrête de la juger sur son apparence.

Même si elle n’hésite pas à partager quelques fois de très belles photos d’elle sur son compte Instagram, elle s’octroie le droit de ne pas toujours se montrer féminine lors des différentes épreuves très ardues de Koh Lanta. Toutefois, elle a bien appris à vivre malgré les critiques et ne se laisse pas abattre. La jeune mère est toujours déterminée pour remporter la victoire.