Alexandra Lamy : elle aurait subi de nombreuses insultes à cause de Jean Dujardin ! Elle dévoile tout !

Le célèbre acteur français Jean Dujardin s’était mis en couple avec Alexandra Lamy en 2009. Les deux tourtereaux ayant vécu une idylle de près de 10 ans, le couple avait annoncé sa séparation en novembre 2013.

Alexandra Lamy revient sur les événements de février

Après sept ans de rupture, l’ex-compagnon de Jean Dujardin fait toujours l’objet de critiques à cause de ce dernier. La femme de 48 ans fait des révélations concernant la cérémonie des César de février 2020 où elle aurait reçu plusieurs messages relatifs à sa relation avec Jean Dujardin. Depuis leur séparation, chacun des deux compagnons est passé à autre chose mais la comédienne aurait été accusée à cause de son ancien chéri.

C’est bien dans une série télévisée que les deux anciens amoureux avaient fait leur rencontre. Les deux acteurs de « Un gars et une fille » n’avaient certainement pas envisagé une quelconque rupture. Cette situation n’a pas été facile pour la sœur d’Audrey Lamy bien qu’elle a fini par s’y habituer. D’après ses propos, lors d’une interview accordée à Femme Actuelle, l’actrice disait qu’elle avait mal vécu ces moments de rupture. Elle qui était déjà habituée à être accompagnée devait de nouveau se retrouver toute seule dans un restaurant.

Alexandra Lamy victime d’insultes à cause de son ex Jean Dujardin

Toutefois, même si Alexandra Lamy s’efforce d’oublier son passé avec Jean Dujardin, le public n’hésite pas à revenir sur son ex-amoureux. L’actrice avait publié en février une photo prise lors de la dernière édition des César où on aperçoit Adèle Haenel en train de quitter la salle après la remise du prix à Raman Polanski. On pouvait bien lire en légende « Avec tout mon soutien ». Alexandra Lamy n’avait pas hésité à exprimer sa franchise. En effet, elle avait reçu de nombreuses critiques où la plupart des abonnés de son compte Instagram lui reprochaient sa franchise. Les internautes estimaient que l’actrice n’aurait pas été aussi franche si elle était encore en couple avec Jean Dujardin ce d’autant plus que son ex-compagnon représentait la tête d’affiche du film pour lequel Roman Polanski avait reçu le prix.

La sœur d’Audrey Lamy aurait été victime d’une panoplie d’insultes d’après ses révélations auprès de nos confrères du magazine Elle. Elle déclare à cet effet « Je me suis pris des torrents d’injures et de sous-entendus débiles par rapport à mon ex. Les gens y ont vu de la jalousie ou de la rancœur ». On pourrait dire que l’ex-compagnon de Jean Dujardin a été rattrapée par son passé. C’est donc à cause de son soutien à Adèle Haenel qu’Alexandra Lamy avait été violemment critiqué par les internautes. Il faut dire que l’acteur Jean Dujardin qui apparaissait sur l’affiche du film J’accuse n’était pas présent à cette cérémonie comme ce fut d’ailleurs le cas pour tout le reste de l’équipe de « J’accuse ». Ce vendredi 21 août 2020, la célèbre comédienne est revenue sur cette situation afin de faire une petite mise au point par rapport à ces évènements malheureux de sa vie.

L’ancienne actrice de « Un gars, une fille » a exprimé sa désolation à l’égard de ceux qui avaient vu en son post, de la rancœur et de la jalousie. Alexandra Lamy devra désormais bien réfléchir avant de donner son point de vue sur les réseaux sociaux afin d’éviter de telles situations. Il faut dire que la comédienne est très connue pour ses convictions. Elle a été aperçue en novembre 2019 dans les rues de Paris, défendant la cause féministe. Elle dénonçait les violences dont sont victimes certaines femmes.