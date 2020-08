Alexandra Lamy : elle n’osait pas faire certaines choses suite à sa séparation avec Jean Dujardin !

View this post on Instagram

Plus que quelques jours avant la sortie de #BelleFille au cinéma !! En attendant, il y aura plein de séances du film en avant première en France dès lundi 17 et mardi 18 août ! Réservez vos places avec le lien dans ma bio, des bises à tous ! 😘 #TousAuCinema #BelleFille @melianemarcaggi #MiouMiou @jonathanzaccai @thomas.dutronc @patrickmilleofficiel @ugcdistribution @tf1_studio