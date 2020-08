Alexandra Lamy : elle vit sa vie de célibataire libérée et ose beaucoup de choses depuis son divorce !

A cette occasion, l’actrice s’est un peu confiée sur son statut de célibataire, notamment sur ce qu’elle se permet dorénavant.

Alexandra Lamy se confie lors de l’interview

Le film « Belle-fille » sortira en salle ce mercredi 19 août 2020. Interviewée avec Miou-Miou, avec qui elle partage l’affiche, l’actrice Alexandra Lamy n’a pas manqué de lâcher quelques confidences.

Pour rappel, le film où jouent les 2 femmes, met un peu en lumière les relations entre une belle-mère et sa belle-fille. Selon le synopsis de ce film réalisé par Méliane Marcaggi, Alexandra Lamy incarne la « Belle fille », et Miou-Miou a le rôle de la belle-mère.

Toutefois, l’histoire n’est pas si simple puisque la « Belle-fille » n’en est pas vraiment une. Louise comme elle se prénomme, est une jeune femme qui vient de découvrir l’infidélité de son mari, et qui décide de prendre sa vie en main, et de ne penser qu’à elle. Elle s’envole pour la Corse où elle passe une nuit torride avec un bel inconnu. Au lendemain, tout se complique pour la jeune femme qui se retrouve seule, mais avec la mère de l’inconnu qui est persuadée qu’elle est sa belle-fille, et ne souhaite plus la lâcher…

Le film qui a été réalisé en Corse, est attendu dans les salles de cinéma. Pour l’interview ‘’oser/pas oser’’ auquel se sont prêtées les deux actrices principales du film, elles en ont révélé des choses sur leur vie privée, surtout Alexandra Lamy.

Elle ose bien plus maintenant…

Au cours de l’interview donnée à ‘’Femme Actuelle’’, Alexandra Lamy et Miou-Miou ont joué le jeu quand il a fallu répondre aux questions « Oser/Pas oser ». Pour le 1er, il fallait répondre au défi : « Ce que vous n’oseriez pas dire à votre belle-mère ». C’est avec humour qu’Alexandra Lamy a répondu que puisqu’elle n’avait pas de belle-mère, étant donné son célibat, il n’y avait pas de problème.

L’actrice en a profité pour parler de son statut de célibataire, qui apparemment, la rend bien plus radieuse maintenant. Selon ses propres termes : « Maintenant que je suis célibataire… Mais tout va bien ! Il y avait des choses au début du célibat que l’on n’osait pas, que je n’osais pas. C’est-à-dire aller manger toute seule au restaurant, aller dans un bar toute seule… Ce sont des choses que tu faisais en couple et que tu n’osais pas« .

On peut comprendre l’état d’esprit de la jeune femme qui explique qu’au début de son divorce, elle a beaucoup craint le regard des autres. Alexandra Lamy a eu peur d’être jugée par les autres, ce qui l’empêchait souvent de se faire plaisir seule. Elle avait donc du mal à sortir toute seule, que cela soit pour aller manger dans un restaurant, ou simplement prendre un verre dans un bar.

Aujourd’hui, l’ex de Jean Dujardin revit ! Quant au fait de se rendre toute seule dans un restaurant, elle sait maintenant qu’elle en a parfaitement le droit, et elle l’assume totalement ! D’ailleurs, ces petites confidences, l’actrice les a confié le sourire aux lèvres, avec une mine plus que réjouie.

Il faut rappeler que ce n’est pas une 1ère pour Alexandra Lamy, qui a déjà fait part de son avis sur la question de savoir s’il faut forcément être en couple pour être heureuse. C’était lors d’un entretien à Psychologies, et la jeune femme a avoué ne pas avoir spécialement envie d’avoir une personne avec qui partager sa vie.

Pour Alexandra Lamy : « Je pars du principe que le plus important, c’est d’être heureux. Or parfois, on cherche à former un couple seulement par peur, pas pour son propre bonheur. » Des mots qui ont parfaitement leur sens, on est d’accord !