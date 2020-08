Alexandra Lamy : l’actrice se confie sur un moment gênant de sa carrière face à sa soeur Audrey Lamy !

Lors de son interview sur le plateau de l’émission « 50 minutes Inside » par Nikos Aliagas. L’actrice a tenu à parler de quelques moments clés de sa carrière où elle a eu quelques dérapages si on peut dire.

Alexandra Lamy perd ses moyens sur scène

Il y en a qui n’ont pas été agréables du tout comparé à d’autres. La comédienne révèle alors qu’en 2014, elle s’est lancée comme défi de faire face seule à la scène pour jouer la pièce La Vénus au phacochère, à New York. Elle a confié qu’elle était totalement subjuguée par le trac et a vécu un véritable moment de solitude face à sa sœur.

Audrey Lamy ce jour-là était venue pour la soutenir. « Le jour de la première, j’ai cru mourir. Je démarre et au bout du quatrième mot je savonne, mais d’une violence ! Et je n’arrive plus à me reprendre. Je recommence une deuxième fois, une troisième fois et je vois ma sœur… Dans ma tête je me dis : “C’est une catastrophe, comment je vais faire ?” » Ajoute-t-elle. Car d’après elle, sa sœur ne serait pas dans l’embarras à sa place dans ce genre de situation.

Tout grand artiste a connu ou connaîtra forcément des moments comme ça. Ce qu’il faut espérer c’est qu’on finira par se reprendre et dépasser la situation. Il faut se dire que cela contribue à l’amélioration et à la prise de confiance en soi. Mais après cela, heureusement que la comédienne a fini par se reprendre et a repris le contrôle de la situation. Après le show, elle a pu compter sur le soutien inconditionnel et les félicitations de sa sœur Audrey Lamy. De plus, la star du cinéma français a eu le bonheur de compter sur les compliments de sa chère fille Cloé Jouannet. À ce moment-là, elle est présente pour la soutenir et la félicite pour ses efforts. Donc c’était comme on dit : « Tout est bien qui finit bien » pour la talentueuse comédienne.

La visite de l’actrice dans 50 Minutes Inside

Alexandra Lamy est née le 14 octobre 1971 à Villecresnes dans le Val-de-Marne, c’est une actrice connue dans le cinéma français. La talentueuse actrice fêtera donc ses 49 ans cet octobre 2020. Elle a fait une visite sur le plateau de « 50 Minutes Inside » ce samedi 22 août. Elle a répondu aux quelques questions posées par le présentateur. Celui-ci n’est autre que le célèbre Nikos Aliagas, également l’animateur dans « The Voice ». L’actrice est révélée au grand public grâce à la série « Un gars, une fille » diffusée sur France 2 entre octobre 1999 et juin 2003. Dans le cadre de l’émission présentée par Nikos, elle s’est confiée sur un moment particulièrement troublant vécu face à Audrey Lamy. Celle qui n’est autre que sa sœur, également comédienne et cousine du politicien français François Lamy.

Il faut savoir qu’Alexandra est certainement dans la liste des actrices les plus populaires dans le domaine du cinéma français. Après sa révélation dans la série, « Un gars, une fille », les rôles s’enchainent pour elle au cinéma. Elle a cartonné aussi à la télévision et sur les planches en plus du domaine cinématographique.

Depuis le 19 août 2020, la célèbre actrice partage l’affiche du film « Belle-fille » avec Miou-Miou qui elle est maintenant âgée de 70ans.

Certainement une admiratrice d’Alexandra, elle n’a pas manqué de s’exprimer face à cette collaboration dans le même film. Elle révèle en effet : « De toute façon, quand on sait qu’on va travailler avec Alexandra, c’est toujours une bonne nouvelle. » Elle se confie sur son ressenti et rajoute aussi que sa partenaire de jeu dans le film avait « une réputation de bonne entente ».