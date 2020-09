Alexandra Rosenfeld : Elle prend une décision radicale et inattendue pour ses deux filles !

Alexandra Rosenfeld est une chroniqueuse et reine de beauté très connue en France. Âgée de 33 ans, la jeune femme a été élu Miss Languedoc en 2005, Miss France et Miss Europe en 2006. Depuis ce temps, la mère d’Ava est devenue une personnalité publique très suivie sur la toile. Alexandra Rosenfeld est une femme qui assume ses décisions ce d’autant plus qu’elle les prend après avoir réfléchi murement.

Le couple d’Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément prend décision radicale

L’ancienne Miss France qui se soucie de l’avenir de ses enfants plus que toute autre chose, a choisi de quitter la capitale française afin de leur assurer de meilleures conditions de vie.

Divorcée de Sergio Parisse, Alexandra Rosenfeld partage désormais sa vie avec Hugo Clément. En couple depuis 2018, les deux tourtereaux nagent dans le bonheur et auraient eu une petite fille ensemble (Jim), qui est maintenant âgée de 7 mois. Le couple a décidé d’aller vivre au sud-ouest de la France. C’est une annonce que les fans de la 76ème Miss France ont découverte sur son compte Instagram. En effet, elle exprime sa volonté à déménager dans le sud-ouest de l’Hexagone pour éloigner ses deux filles Ava et Jim du tumulte parisien. Elle a partagé une photo d’elle en plein séance de yoga où elle a écrit un message en légende annonçant cette nouvelle. Hugo Clément et Alexandra Rosenfeld devraient s’installer à Biarritz où elle continuera à enseigner.

Pourquoi choisir d’aller vivre loin de Paris ?

En effet, l’ex-Miss France qui est née à Hérault, retrouvera ses racines en venant vivre de ce côté du pays. C’est donc un nouveau départ pour le couple, qui ne cache pas son engagement à défendre la cause de l’écologie. Née le 23 août à Béziers, la petite Ava a soufflé sur sa dixième bougie récemment et ce fut une grande célébration au sein de la famille. Le couple choisit un environnement beaucoup plus sain pour leurs enfants. La dulcinée de Hugo Clément vivait à Paris surtout pour son travail.

Les choses ont beaucoup changé ces derniers temps. Il faut dire que la décision de Miss France 2006 à quitter Paris est une situation dans laquelle se trouvent plusieurs autres parisiens. En effet, ils sont de plus en plus nombreux qui souhaitent partir de la capitale pour s’installer dans d’autres régions depuis le déconfinement. D’après une recherche menée par l’association Paris je te quitte, on constate que près de 54% de français habitant à Paris souhaite quitter la ville contre 38% avant le confinement. Si Alexandra et Hugo sont autant attachés au Pays basque, c’est bien parce que le couple passe régulièrement ses vacances dans cette destination. Les deux amoureux pourraient désormais mieux profiter du beau paysage qui entoure cette région française.

Offrir les meilleures conditions de vie à leurs enfants

C’est une nouvelle vie que la famille d’Alexandra Rosenfeld va débuter. Bien que cette annonce soit une surprise pour les internautes, ces derniers n’ont pas hésité à souhaiter le bonheur au couple pour leur nouvelle vie dans le sud-ouest français. Il faut dire que leur décision à s’éloigner de Paris a été prise juste après le déconfinement. Le couple pense qu’en allant vivre loin de Paris, leurs enfants pourront désormais grandir dans un meilleur environnement d’autant plus qu’ils sont des fervents défenseurs de la nature.

Pour ceux qui les connaissent véritablement, cette nouvelle n’est pas surprenante car Alexandra Rosenfeld aurait grandi loin de la capitale et c’est pareil pour son compagnon qui est originaire de Strasbourg et qui aurait grandi à Toulouse. Contrairement à Paris, le sud-ouest est une région qui regorge encore une belle nature avec de beaux paysages, ce qui serait avantageux pour la croissance de leurs enfants.