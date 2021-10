Alexandra Sublet fait un flot avec sa nouvelle coiffure sur le Net !

Le changement s’impose parfois en cas de nécessité. La sublime Alexandra a partagé une photo d’elle très radieuse avec ses abonnés. Là, impossible de passer inaperçu le travail effectué par son coiffeur. Plus de brun, Alexandra Sublet opte cette fois, pour du blond au carré. Mais visiblement, ce changement semble ne pas plaire pour autant à ses abonnés.

La nouvelle coupe d’alexandra Sublet

La belle Alexandra Sublet a opté de façon radicale pour un nouveau look en devenant naturellement blonde. Pourtant, elle a toujours été brune depuis le début de sa carrière.

En effet, l’animatrice a posté un cliché où elle dévoile sa nouvelle coloration à ses abonnés, le sourire aux lèvres. Visiblement, il faut croire, que l’animatrice en est bien fan. Elle semble très ravie de ce balayage miel très naturel.

Elle n’hésite donc pas à écrire en légende « Blonde Hair ». Depuis de longues années, elle a toujours adopté des cheveux courts. Cette fois, elle a laissé également sa chevelure poussée. Ce qui fait qu’elle porte désormais une coupe au carré.

Les avis des internautes face à la nouvelle coupe d’Alexandra Sublet

En réalité, ce choix capillaire n’a absolument pas fait l’unanimité en particulier auprès de ses internautes. Tout comme à leur habitude, ceux-ci n’ont naturellement pas su garder leur langue. Ils ne se sont donc pas gêné d’aucune manière pour le faire savoir librement.

À la vue de la nouvelle coupe de l’animatrice, les commentaires n’ont réellement pas tardé à surgir. « Je n’aime pas », « je vous préfère en brune…c’est mon avis », « désolé, tellement fan de la brune », « Vous êtes si belle en brune » sont autant de commentaires qu’on pouvait lire.

Tout compte fait, cela est d’une évidence que la grande majorité des internautes n’ont pas validé la coupe de l’animatrice. Ils sont bien nombreux à préférer l’ancien look au détriment du nouveau.

Alexandra Sublet, sa carrière

Alexandra Sublet est une animatrice de radio et de télévision française qui dispose de plusieurs cordes à son arc. Elle est née à Lyon plus précisément en octobre 1976.

La jeune femme a eu la possibilité d’animer deux émissions sur M6 de 2006 à 2009. Il s’agit en occurrence d’Incroyable Talent et L’amour est dans le pré. Elle a eu à présenter également des émissions dans le groupe France Télévisions. On peut faire mention du talk-show C à vous sur France 5 de 2009 à 2013.

Hormis ça, en 2015, Alexandra Sublet est arrivée dans le Groupe TF1. Elle présente des magazines et des divertissements. En occurrence C’est Canteloup depuis le mois de septembre 2018 en remplacement de Nikos Aliagas. En janvier 2021, elle présente Le Grand Concours des animateurs en remplacement de Laurence Boccolini. Elle a également fait ses pas à la radio et a exercé sur Europe 1 de 2014 à 2017.

Sa vie privée

Mère d’une petite fille du nom de Charlie, Alexandra Sublet a épousé son compagnon Clément Miserez en 2012. Elle donne par la suite naissance à un beau garçon du nom d’Alphonse en août 2014.

Après sa séparation en 2018 avec Clément Miserez, elle officialise finalement sa relation avec Jordan Deguen en 2020. Malheureusement leur idylle n’a pas duré plus longtemps. Ils se séparent en avril 2021.