Alexandre Brasseur (Demain nous appartient) fait quelques confidences après le décès de son papa

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’année 2020 aura été une très grosse catastrophe pour le monde de la culture. En effet, entre toutes les différentes annulations que l’on a pu découvrir ici et là et les décès nombreux de personnalités françaises et internationales, on ne compte plus les annonces qui détruisent les internautes.

Comme vous le savez sans doute si vous aimez le monde du cinéma, c’est en décembre dernier que l’on a pu découvrir le décès horrible d’une star du cinéma français et non des moindre : Claude Brasseur !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ALEXANDRE BRASSEUR (@albrasseur)

Alexandre Brasseur (Demain nous appartient) est très endeuillé par la disparition de son père et s’exprime pour la première fois !

C’est une très grosse catastrophe pour le cinéma français comme on a pu le découvrir récemment avec des annonces assez choquantes. En effet, comme vous le savez, cela fait maintenant plusieurs mois que les salles obscures sont fermées et on ne sait pas vraiment pendant combien de temps cette situation va pouvoir durer.

Mais en décembre dernier, cela a vraiment été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour des millions de français qui aimaient le cinéma français. On a en effet appris avec la plus grande tristesse que Claude Brasseur était donc décédé, laissant son fils Alexandre Brasseur, comédien dans la série Demain nous appartient, seul.

Pour le comédien, cela a été un coup dur : après la crise sanitaire de la COVID19 que nous vivons encore actuellement et qui l’a fortement impactée dans le cadre de ses différents projets, cela est venu le perturber et le deuil n’a pas été simple. Pour preuve, il n’a pas communiqué sur les réseaux sociaux depuis tout ce temps et il s’est laissé tout le temps de faire son deuil dans ce moment horrible.

En effet, pendant cette période, les enterrements sont malheureusement difficiles à vivre alors même qu’ils doivent être faits dans un cercle très restreint, comme des millions de français ont pu le constater par ailleurs depuis plusieurs mois. On imagine donc très bien qu’Alexandre Brasseur, le comédien de Demain nous appartient, a fait le choix de ne plus s’exprimer sur les réseaux sociaux depuis ce jour vraiment tragique pour lui et ses proches.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ALEXANDRE BRASSEUR (@albrasseur)

Alexandre Brasseur de Demain nous appartient s’exprime à nouveau : un calvaire qui a duré pendant de longues semaines !

Bien que le deuil soit encore là pour Alexandre Brasseur, le fils de Claude Brasseur, celui-ci a fait son grand retour sur les réseaux sociaux. En effet, le compagnon d’Ingrid Chauvin à l’écran a reçu de nombreux soutiens, et celui-ci a tenu à réagir face à ces nombreux messages le 27 janvier dernier.

Contre toute attente, Alexandre Brasseur a finalement tenu à remercier toutes celles et ceux qui lui ont envoyé des messages de soutien pendant ces nombreuses semaines difficiles à vivre pour lui.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ALEXANDRE BRASSEUR (@albrasseur)

Bien qu’il soit par habitude assez discret sur les réseaux sociaux, c’est l’occasion ou jamais pour lui de dire un grand merci à toutes celles et ceux qui lui ont envoyé des messages de sympathie et qui ont tenu à montrer qu’ils étaient bel et bien là dans les moments difficiles que chacun peut traverser.

Les téléspectateurs de Demain nous appartient, conscient de la difficulté pour l’acteur de s’expimer en ces circonstances assez particulières, ont été très touchés par le gentil message d’Alexandre Brasseur qui se fait plutôt rare.