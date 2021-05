Alexia Laroche-Joubert (Star Academy) : elle balance tout sur une star internationale qu’elle voulait virer de l’émission

Il ne se passe plus une seule journée en ce moment sans que l’on apprenne des révélations assez dingues en ce qui concerne les coulisses dingues de la Star Academy. Personne n’aurait pu imaginer en effet que les français allaient pouvoir être aussi étonnés de la part d’Alexia Laroche-Joubert qui a pu faire des déclarations vraiment dingues concernant les coulisses de cette émission pas comme les autres.

Pour preuve, alors qu’elle n’est que très peu populaire sur les réseaux sociaux, on a tous pu constater contre toute attente qu’Alexia Laroche-Joubert n’avait vraiment pas froid aux yeux, c’est le moins que l’on puisse dire. Elle a pu prendre la parole pour parler d’une très grande star internationale qui était venue soutenir les élèves de la Star Academy il y a quelques années, mais malheureusement, rien ne s’est passé comme prévu. En effet, à l’époque, les plus grandes stars françaises et internationales n’hésitaient pas une seule seconde à vouloir se rendre sur le plateau de la Star Academy pour pouvoir chanter avec les élèves à l’époque.

De grandes stars françaises et internationales invitées à la Star Academy !

On a pu même voir certaines grandes stars françaises assez discrètes sur ce genre d’émissions comme par exemple le rappeur Booba, qui est on peut le dire le premier rappeur français à avoir été invité sur ce type d’émission, et peut être même bien le seul. Mais pourtant, ce n’est pas le seul qui a fait parler de lui pendant cette émission de télécrochet pas comme les autres. En effet, la productrice mythique de l’émission Alexia Laroche-Joubert n’a pas hésité une seule seconde à dire haut et fort tout ce qu’elle avait pu penser des envies de grande envergure, même si cela ne va pas leur plaire…

On se souvient aussi de la chanteuse Céline Dion qui avait pu faire une prestation assez incroyable avec Grégory Lemarchal. Les téléspectateurs avaient été complètement bluffés à l’époque de voir les deux artistes mythiques ensemble. Mais malheureusement, la suite ne s’est pas du tout passée comme prévu pour le chanteur qui a maintenant disparu. En effet, on a pu apprendre en exclusivité que celui-ci avait fait une proposition de chanson avec Céline Dion, mais que celle-ci a malheureusement préféré décliner. A l’heure où de plus en plus de personnes n’hésitent pas à prendre la parole sur des sujets aussi graves que la mucoviscidose, on peut dire que cela a de quoi surprendre. En revanche, l’attitude de la chanteuse était assez convenable sur le plateau, ce qui n’a pas été le cas pour un autre chanteur…

Ce chanteur international a failli être viré de la Star Academy

C’est dans une récente interview qu’Alexia Laroche-Joubert a décidé de tout balancer contre toute attente. En effet, elle a déclaré ne pas avoir supporté le rappeur Puff Daddy qui était venu à la Star Academy à l’époque. Elle a raconté être allé voir son manager en disant qu’elle n’en avait rien à « fou*** » et qu’il pouvait même aller se tirer !

A l’époque, elle a même appelé Pascal Nègre, qui était alors le PDG d’Universal France, pour pouvoir lui demander de faire partir l’artiste mythique de rap américain !