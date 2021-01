Alexis (Les 12 Coups de Midi) : grosse erreur ! Il risque de tout perdre après cette faute qu’il a commis !

Alors que certains téléspectateurs ne se sont pas encore remis des derniers évènements sur Les 12 Coups de Midi avec Jean-Luc Reichmann sur TF1, c’est un nouveau drame que l’on a pu voir dans le jeu télévisé avec le candidat Alexis qui a pris de gros risques !

Les 12 Coups de Midi : une polémique qui n’arrête pas Jean-Luc Reichmann malgré tous les reproches !

C’est encore une fois Jean-Luc Reichmann qui a été au cœur de la tourmente en ce début d’année 2021 ! En effet, personne ne pensait qu’il aurait posé une question aussi dégradante selon certains internautes qui ne s’en sont toujours pas remis. Il faut dire qu’en posant chaque jour plusieurs dizaines de questions à l’antenne à ses candidats, on ne peut qu’imaginer la grande difficulté pour Jean-Luc Reichmann de tenir le coup face à la pression de la chaîne !

Avec des scores d’audience qui ne s’arrêtent pas de grimper sur TF1, on imagine que la pression que peut ressentir l’animateur Jean-Luc Reichmann ne doit pas être de tout repos : il avait d’ailleurs déclaré que la première journée de tournage après le premier confinement de l’année 2020 avait été particulièrement éprouvante pour lui, ne sachant pas s’il allait réussir à travailler aussi tard ! Mais heureusement, l’animateur est bien toujours présent alors que les rumeurs les plus folles circulent à son propos.

En effet, en cette nouvelle année, Jean-Luc Reichmann est toujours là même si sa question sur les femmes dans l’émission des 12 Coups de Noël a fait polémique : il demandait ce que font mieux les femmes que les hommes, et la bonne réponse était “mentir” ! Mais aujourd’hui, c’est un candidat de l’émission, Alexis, qui est au cœur de la tourmente…

Alexis (Les 12 Coups de Midi) : des erreurs à répétition qui tournent très mal, il peut tout perdre du jour au lendemain !

C’est après que Victor et Camille aient été éliminés qu’Alexis a fait une arrivée surprenante dans les 12 Coups de Midi, mais ceci étant dit il a risqué gros dans le jeu ! Chaque jour, Jean-Luc Reichmann pose de nombreuses questions à ses candidats, et le moins que l’on puisse dire c’est que certaines d’entre elles arrivent à déstabiliser les candidats avec une très grande force.

Alors qu’il vient tout juste d’arriver dans le jeu des 12 Coups de Midi, tous les téléspectateurs ont été assez étonnés par la prestation d’Alexis qui a d’ores et déjà fait quelques erreurs alors qu’il avait pourtant réussi à éliminer de valeureux candidats avant lui ! En effet, les téléspectateurs les plus avertis auront pu voir qu’il se trompe parfois de prénoms avec l’animateur Jean-Luc Reichmann, mais ce n’est pas tout ! Alors qu’il n’arrive pas encore à déchiffrer la fameuse étoile mystérieuse, tout le monde se demande combien de temps Alexis réussira-t-il à rester dans les 12 Coups de Midi.

Si l’entente est pourtant parfaite avec Jean-Luc Reichmann qui semble apprécier le candidat, sa participation aux 12 Coups de Midi pourrait malheureusement être beaucoup plus courte que prévue initialement si les erreurs continuent. En effet, avant lui de grands candidats comme Eric ou Xavier ont malheureusement été éliminés suite à des erreurs que d’autres n’auraient pas fait, c’est pourquoi dans ce jeu la vigilance est plus qu’importante pour progresser toujours plus loin ! Espérons qu’Alexis réussisse à sortir la tête de l’eau rapidement après tous ces incidents…