Alice Taglioni : elle revient sur le décès de son compagnon et sur sa vie de maman célibataire !

Alice Taglioni et Jocelyn Quivrin s’étaient rencontrés en 2004 sur le tournage du film “Grande école” et le courant était passé presque instantanément. Celle belle histoire d’amour aura duré près de 5 ans et très vite, la famille s’est agrandie grâce au petit Charlie, le premier enfant du couple. Malheureusement, Jocelyn Quivrin est tragiquement décédé dans un accident de la route alors que leur petit garçon n’était âgé que de 8 mois…

Un tragique accident bouleverse la vie d’Alice Taglioni

C’était il y a déjà 11 ans qu’Alice Taglioni devait faire face à la mort de son compagnon de vie et apprendre à vivre avec son nouveau statut de veuve et de mère célibataire.

L’acteur français avait perdu le contrôle de sa voiture de course, une Ariel Atom, dans le tunnel de Saint-Cloud et avait violemment heurté l’une des parois du tunnel à plus de 230 km/h le 15 novembre 2009. Un choc pour la jeune maman qui avait donné naissance à leur fils Charlie à peine 8 mois auparavant et qui se trouvait également en route vers Paris dans un autre véhicule proche de celui de son mari…

À 33 ans, l’actrice française s’est donc retrouvée seule du jour au lendemain pour s’occuper de son bébé, tout en devant faire face à cette terrible épreuve de deuil.

« On a vu à quel point c’est une fille solide lors de l’enterrement de Jocelyn », s’était d’ailleurs confiée l’une des amies proches d’Alice Taglioni, à peine quelques mois après les obsèques de Jocelyn Quivrin qui avait eu lieu au cimetière parisien du Père-Lachaise.

“Il y a au moins trois choses qui font qu’on peut compter sur elle pour ne pas s’effondrer : d’abord, c’est une femme à très fort caractère, qui ne s’essouffle pas, avec elle, il faut que ça bouge. Il y a aussi Charlie : quand on a un enfant encore si jeune, il faut y aller, ça aide à ne pas flancher. Enfin, elle sait mieux que personne que Jocelyn lui-même n’aurait jamais accepté qu’elle lâche prise. », avait également déclaré son amie aux journalistes du magazine Gala.

« Elle fait tout pour se protéger et ne rien laisser filtrer. Quand on lui envoie un texto, elle répond cordialement, mais sans s’épancher. », avait également déclaré l’un des proches de la jeune maman.

Une reconstruction difficile pour la maman de Charlie

Au fil des années, Alice Taglioni s’est peu à peu reconstruite, malgré les hauts et les bas émotionnels qu’implique ce genre de drame familial.

Par chance, cette dernière a pu compter sur le soutien inconditionnel de sa mère et de ses deux frères, Simon et Samuel, qui ont tout fait pour que l’actrice retrouve progressivement sa joie de vivre.

Aujourd’hui, Alice Taglioni va mieux. Trois ans après le décès de son compagnon, l’actrice a décidé de faire son grand retour sur les plateaux de tournage et elle s’est notamment retrouvée à l’affiche de Cookie, l’un des films qui a permis à sa carrière de redécoller après le drame.

La jeune maman s’était à l’époque également confiée sur les difficultés qu’elle avait pu vivre en tant que mère célibataire et ce que cette épreuve lui avait apporté.

« La maternité m’a aidée à lâcher prise. Je n’ai plus peur d’exprimer mes sentiments. Grâce à mon fils, je pense être une meilleure personne, une meilleure comédienne », avait-elle notamment annoncé lors d’une interview au magazine Femmes Actuelle en 2013.

L’ex-mannequin a toujours avoué faire partie de ces mamans « inquiètes pour un rien ».

« Quand la nounou de mon fils ne répond pas tout de suite au téléphone, je suis tentée parfois d’appeler la police. Je suis angoissée, mais je me soigne. Pas question de transmettre mes peurs à mon fils ! », avait-elle avoué lors de cette même interview pour Femmes Actuelles.

Alice Taglioni a depuis refait sa vie avec le présentateur Laurent Delahousse et cela fait maintenant 6 ans que le petit couple file le parfait amour.

Elle a également donné naissance à deux autres enfants, Swann qui est née en février 2016 et Lino, son petit dernier, né fin 2019.

« J’ai su toute petite que je voulais des enfants. De toute façon, je suis très maman dans la vie, je ne l’ai pas découvert avec mes enfants. Je ne saurais pas vous dire quel type de maman je suis, mais je m’épanouis infiniment en tant que mère et j’aime profondément ça. », a-t-elle récemment annoncé en interview.

On souhaite évidemment à Alice Taglioni et à ses enfants tout le bonheur du monde.