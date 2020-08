Alicia Keys s’est trouvé une nouvelle passion : elle devient productrice pour Netflix !

Le monde d’Hollywood n’a plus de secret pour elle. On la retrouve dans le rôle de productrice d’une comédie romantique dans laquelle se trouve surtout Christina Milian.

Un nouveau défi relevé par la chanteuse

Alicia Keys assume bien de nombreux rôles. Elle est une chanteuse de renommée internationale. Elle a à son actif de nombreux tubes à succès dont la chanson « No one ». Alicia Keys fait plusieurs genres musicaux. Elle fait du Soul, neo Soul, RnB, Pop, Rap et Punk. Au-delà de sa fonction de chanteuse, elle est une actrice bien connue dans le monde du cinéma. Elle a joué dans de nombreux films tels que « Mise à prix » en 2006, « le journal d’un baby-sitter » en 2007 et « Le secret de Lily Owens » en 2008. Après une carrière bien pleine, L’américaine s’est trouvé une nouvelle passion.

Alicia Keys s’est découvert une nouvelle fonction. Elle est devenue une productrice de film. Sur le tapis actuellement, elle aura à produire un film dans lequel on retrouvera l’actrice Christina Milian comme notifié plus haut. Le film est une comédie romantique qui sera disponible sur Netflix. La plateforme de streaming aura donc l’exclusivité de ce nouveau bijou d’Alicia Keys.

Un film qui rassemble la crème des acteurs afro-américains

Le film à produire par la chanteuse américaine verra jouer une pléthore d’acteurs. L’actrice principale sera Christina Milian. La compagne du chanteur Matt Pokora sera la vedette du film. Les informations du film ne sont pas encore connues mais tout porte à croire que ce sera du lourd. La performance de Christina Milian dans un film, récemment sortie, a convaincu la productrice. Outre Cristina Milian, il y aura Jay Pharoah et Sinqua Walls. Ces deux acteurs sont talentueux dans l’humour. Ce qui promet du fou rire pour les téléspectateurs.

Le film parlera de la vie d’une femme qui désire faire carrière dans la musique. Son prénom sera Erica. Alors qu’elle est à la recherche d’un job, elle se fait employer au mariage de son ex petit ami. Des blessures passées sont rouvertes et le frère du marié qui fait des siennes. Un film qui s’annonce palpitant et plein de suspense. Le film fera le tour des difficultés en amour et en famille. Ce film d’Alicia est attendu impatiemment par le public. On recense plus de 35.000 commentaires sous la publication Instagram de Christina Milian parlant du film.

Produire un film, Alicia n’est pas à son coup d’essai !

Alicia Keys n’est pas à sa première fois dans la production de film. Elle a créé sa propre maison de production à cet effet. La société de la chanteuse se nomme AK Worldwide. Elle a déjà fait ses preuves sur un film de Netflix dont le titre est « Work it ». Même si c’est Alicia qui a produit le film, c’est Laura Terruso qui en était la dirigeante. Notons que le film est sorti en cette année 2020.

Il s’agit dans le film d’une étudiante qui verra ses rêves s’évanouir. Son désir le plus sincère est d’entrer à l’université. Malgré tout, elle parvient à former une troupe de danse pour gagner la plus grande compétition : Work it. Avec sa meilleure amie, l’étudiante Quinn Ackerman, a vécu une folle histoire. Il lui faudra faire de choix difficiles pour réaliser son rêve de danseuse et obtenir l’amour. En ce qui concerne le nouveau projet d’Alicia, le titre et la date de tournage ne sont pas encore connus… mais pas d’inquiétude, on vous suit ça de très près !