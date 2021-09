Alimentation : ces aliments qui vous font vous sentir bien et que vous devriez adopter à la rentrée !

Faites-vous plaisir en mangeant, et n’oubliez pas d’allier bonheur, santé et bien-être, c’est primordial. Il existe de nombreux aliments qui sont censés vous aider à vous sentir mieux, à combattre le stress et à restaurer l’énergie.

Le sésame fait bonne humeur

Le sésame est riche en vitamine B6. La vitamine B6 est également connue comme pyridoxine et assure une fonction capitale dans la synthèse des neurotransmetteurs comme la sérotonine (= hormone du bonheur) ou encore la dopamine (= hormone du bonheur).

Par conséquent, lorsque vous optez pour une alimentation au sésame, cela favorisera le processus chimique de « bonne humeur ». Une étude a affirmé qu’un manque de vitamine B6 peut provoquer une irritabilité excessive.

De plus, les graines de sésame ont également des propriétés antioxydantes qui jouent un rôle important dans le ralentissement de la dégénérescence cellulaire.

Le chocolat réduit l’anxiété

Les nutriments que renferme le chocolat sont susceptibles de générer davantage du tryptophane, un des acides aminés qui se change en sérotonine lorsqu’il passe dans le cerveau.

Dans les différents changements d’humeur, cette hormone joue un rôle très capital. Le manque ou le déséquilibre de la sérotonine peut causer de l’anxiété. Le chocolat, qu’il s’agisse de chocolat noir, de chocolat au lait ou de chocolat blanc, vous fera plaisir, mais avec modération, car le chocolat contient 530 calories pour 100 grammes soit la moitié de chocolat.

Le saumon est plus optimiste

Le saumon contient 0,5 à 1,5 gramme d’oméga-3 pour 100 grammes. En plus de lutter contre l’excès de cholestérol, les oméga-3 peuvent rendre optimiste grâce à leurs propriétés anti-inflammatoires. Une étude a affirmé que les personnes qui mangeaient du saumon souffraient moins de dépression et étaient moins affectées par la dépression.

Les oméga-3 contenus dans le saumon le rendent également bénéfique pour la santé cardiovasculaire. En plus d’être un aliment sain, le saumon a très peu de calories, seulement 200 calories pour 100 grammes. Un bon motif pour le mettre au menu !

La noix favorise la relaxation

Ils sont connus pour leur teneur élevée en magnésium, contenant 133 mg de magnésium par ¼ tasse de gramme de noix. Pour que le corps fonctionne normalement, l’apport quotidien recommandé en magnésium est d’environ 350 mg.

Le rôle que joue le magnésium est très important dans le métabolisme énergétique et aussi, il assure un rôle vital dans la transmission et la relaxation nerveuses, un processus très nécessaire ou vital pour la fonction cardiaque. On pense que la carence en magnésium est liée à la spasticité et également l’hyperexcitabilité neuromusculaire. Pour favoriser la détente et le bonheur, n’hésitez pas à mettre des noix sur votre carte !

Le soja réduit le stress

Le soja est connu pour ses bienfaits pour la santé, car il contient de la tyrosine, un acide aminé important pour l’organisme. La tyrosine qui atteint le cerveau est convertie en dopamine (= hormone du plaisir). Il agit alors comme un régulateur de l’humeur et aide à réduire le stress.

Le soja peut prévenir les maladies cardiovasculaires, car il contient des acides gras. Il est également bénéfique pour le « mauvais » taux de cholestérol LDL. L’Agence française de sécurité sanitaire des aliments recommande aux personnes ayant un taux de cholestérol élevé de consommer au moins 30 grammes de soja sous diverses formes par jour.