Alimentation : découvrez la nouvelle mode des aliments de substitution qui viennent remplacer le fromage, la viande ou encore le poisson dans nos plats !

Les végétaliens sont souvent à la recherche d’aliments de substitution pour remplacer les aliments qu’ils ne mangent pas comme la viande, le poisson ou le fromage. Il existe cependant plusieurs aliments qui vous permettent de substituer ces derniers. Ils ont tous des apports nutritionnels qui vous donnent autant d’énergie. De quels aliments s’agit-il ?

Le bouillon de légumes

Vous n’êtes pas obligés d’utiliser les bouillons de légumes qui se vendent en grande surface ou chez les épiciers. Vous pouvez faire votre propre bouillon de légumes en utilisant les retailles de légumes et ajouter 2 voire 4 tasses d’eau, vos épices préférées et un peu de sel. Vous pouvez utiliser ce bouillon de légumes pour vos divers plats comme vos soupes.

Le tofu

Le tofu peut être utilisé en cubes grillés dans vos sautés, vous pouvez l’émietter et le préparer avec un peu de curcuma. Ils peuvent remplacer vos œufs brouillés, car ils sont riches en protéines. Mixé dans un robot, vous pouvez le mélanger avec du lait de noix pour faire une tartinade fermentée.

Le lait de noix

Il existe divers laits de noix. Ils apportent un goût et une texture à vos différentes recettes. Le lait de coco est sucré, le lait de cajou est crémeux, etc. Vous pouvez les utiliser en remplacement du lait de vache.

La banane surgelée

Voulez-vous une crème glacée nature ? Essayez la banane surgelée. Il vous suffit de surgeler vos bananes et de les passer au mixeur. La texture de cette crème à la banane est tout aussi onctueuse que les crèmes au lait. Vous pouvez parfumer votre crème à la banane, de cacao pour plus de goût.

Le lait de coco

Le lait de coco en conserve peut être utilisé pour épaissir les soupes, les desserts ou les sauces. Avec la partie solide, vous pouvez préparer une crème fouettée végane en la mélangeant avec un trait de vanille.

L’huile de coco

Pour les végétaliens, l’huile de coco est la meilleure chose. En effet, elle est assez goûteuse et est utilisée pour rôtir les aliments, donner de texture aux smoothies, aux sauces ou pour remplacer de beurre dans les recettes.

Les pois chiches

Vous pouvez utiliser les pois chiches pour les ajouter à vos salades. Pour ce faire, vous pouvez les rôtir. Vous pouvez aussi les réduire en purée, en faire de l’houmous et les mélanger à vos épices et en faire de la garniture pour vos pâtes et vos pizzas. Les pois chiches sont faibles en gras et riches en protéines.

Le sirop d’érable

Vous pouvez utiliser le sirop d’érable pour remplacer le miel. Il vous permettra de sucrer vos recettes et de faire de simples vinaigrettes à vos desserts très complexes. Vous pouvez aussi l’utiliser pour vos marinades et vos sauces.

La levure nutritionnelle

La levure nutritionnelle est riche en vitamine B12. Elle peut être utilisée pour garnir les pâtes, les sandwichs, les salades ou les trempettes. À chaque bouchée, vous avez l’impression de manger du parmesan dans vos plats.