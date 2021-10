Alimentation : découvrez les effets que la consommation de hot-dogs peut avoir sur votre santé !

Le barbecue est un moment de détente souvent partagé par plusieurs personnes. Ils ont l’occasion de se retrouver autour d’un repas simple à préparer, boire et bavarder. Il y a différentes manières de faire un barbecue et le plus souvent, ça consiste à faire griller des saucisses et préparer des hot-dogs très faciles à faire. Avez-vous tout de même une idée sur les effets néfastes de cette nourriture sur votre santé ? Nous vous disons tout ce que vous devez savoir.

Quel est le réel problème avec les hot-dogs ?

En 1994, il y a plus de 20 ans de cela, une étude intitulée sur les « chiens-chauds » réalisée sur l’état de santé des enfants et leurs habitudes alimentaires par le réputé docteur John Peters a révélé que le hot-dog est hautement cancérigène. En effet, selon les statistiques de cette étude, un enfant qui mange plus de douze (12) hot-dogs par mois risquait à l’époque de souffrir de leucémie neuf (9) fois plus que les autres enfants.

La même année, une étude fut faite sur les viandes transformées ce qui a créé tout un émoi dans la communauté scientifique et dans la population. Selon les chercheurs Savitz et Sarusua, les femmes enceintes qui mangeaient plus de 4 hot-dogs par mois couraient le risque de donner naissance à des enfants qui seront victimes de dommages au cerveau. Le véritable problème du hot-dog se trouve au niveau de la saucisse. Bien sûr, si on ne veut pas s’attarder sur le pain et tous les autres additifs pour préparer le hot-dog.

Les agents de conservations qui sont contenus dans les saucisses posent un véritable problème d’un point de vue médical. On retrouve parmi ces agents de conservation du nitrate et du nitrite. Ces deux agents de conservation sont dangereux pour la santé de l’homme. En effet, selon les chercheurs, ces deux agents de conservation dont le nitrate et le nitrite, quand ils sont chauffés, ils se transforment en nitroso.

Le nitroso est une substance qui est considérée comme hautement cancérigène. La deuxième hypothèse la plus dangereuse serait le fait que la transformation de ces agents de conservation en nitroso se produirait directement dans l’estomac. De plus, les saucisses classiques ont une valeur calorique entre 60 et 120 chacune. Elles sont salées et très grasses.

Les saucisses ne contiennent pas de protéines et ne peuvent donc pas compter dans un régime alimentaire normal. Quoi qu’il en soit, les saucisses, vous pouvez en manger. Cependant, pendez à regarder la liste des ingrédients avant de vous procurer vos saucisses et faire vos plans de barbecue.

Comment sont préparées les saucisses ?

La saucisse à hot dog est produite avec deux tiers d’eau et de matières grasses. Le tiers restant est un mélange de viande séparée mécaniquement. En plus, c’est une association de différentes viandes dont le porc, le bœuf, le poulet. Les quantités ne sont pas égales et dépendent du prix auquel ils ont pu se procurer la viande. Plus elle est chère, moins elle sera présente dans la saucisse. En plus de cela les agents de conservations ne donnent pas envie d’avoir ces saucisses sur sa table.