Alimentation : Découvrez les raisons pour lesquelles vous devez manger des noix !

Produits de la nature, les fruits possèdent pour la santé humaine plusieurs types de vertus. Des plus juteux et au plus secs, leur consommation est conseillée quotidiennement. C’est le cas notamment des noix qui bien que souvent négligées doivent faire partie de votre alimentation. Cela s’avère important en raison de leurs nombreuses composantes nutritives qui favorisent le bien-être humain. Voici les raisons qui vont convaincre les Français qui pendant longtemps ont délaissé cette variété de drupes.

Quels sont les nombreuses substances nutritives procurées par les noix à votre santé ?

Fruit issu du noyer, les noix sont riches en plusieurs éléments favorisant l’approvisionnement du corps en énergie. En effet, elles sont composées en premier lieu de différentes formes de vitamines notamment la vitamine B et la vitamine E.

En deuxième lieu, on retrouve également dans leur constitution nutritive des minéraux et oligo-éléments tels que le potassium, le calcium, le fer, le phosphore ou encore le magnésium.

En troisième lieu, sont également présentes dans les noix des sources d’énergie telles que les fibres alimentaires, les protéines végétales ainsi que des acides gras et polyinsaturés faits d’Oméga-3. Autant d’éléments qui confèrent aux noix un excellent potentiel calorique.

Quels sont les multiples bienfaits des noix sur l’organisme humain ?

Les nombreuses substances nutritives des noix leur permettent d’assurer au niveau de la santé humaine plusieurs rôles essentiels. Premièrement, elles permettent d’éviter certaines pathologies telles que les maladies cardiovasculaires, le cholestérol ou encore le diabète. Leur protection efficace contre ces formes de maladies réside dans leur composition en acides gras et polyinsaturés qui permettent d’agir convenablement sur les lipides et vaisseaux sanguins.

Deuxièmement, elles favorisent le bon passage des aliments consommés dans le transit intestinal. Les noix peuvent être donc recommandées comme un excellent dessert. De plus, vous pouvez prioriser leur alimentation dans le cadre d’un régime puisqu’ils confèrent rapidement un sentiment de satiété.

Troisièmement, les minéraux et oligo-éléments contenus dans les noix permettent un meilleur développement des os et une bonne santé des dents. Ses protéines permettent également au corps humain de jouir d’une bonne vitalité surtout dans les moments de mobilité ou d’activité physique.

Quels sont les différentes façons de consommer des noix ?

Votre alimentation en noix peut suivre différents modèles. D’une part, vous pouvez les consommer seules sans aucun complément. Il s’agit souvent dans ce cas d’une dégustation dans le cadre d’un dessert d’après repas. Il faut pour cela des noix fraîches qui une fois ôtées de leurs coques vous procureront un goût délicieux.

D’autre part, les noix peuvent être aussi intégrées dans plusieurs recettes. On peut les utiliser pour réaliser des gâteaux croustillants, des recettes de volailles ou encore des plats de salades. Vous pouvez également les utiliser durant vos préparations sous forme d’huile de noix.

Comment conserver durablement et efficacement vos noix ?

La principale recommandation en la matière est de les stocker dans un milieu à température inférieure à 10°C. Pour ce qui est de l’huile de noix, il peut donc être conservé dans le réfrigérateur. Quant aux variétés sèches, elles peuvent être placées dans une corbeille à fruits et dans une pièce aérée respectant la condition thermique mentionnée.