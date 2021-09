Alimentation équilibrée : voici une liste de légumes à feuille verte que vous devriez rajouter à votre régime alimentaire !

« Mange tes légumes ! », voici une phrase tant répétée aux enfants. Comme si on savait au plus profond de nous que les légumes à feuille verte sont bénéfiques à leur santé. Mais ces bénéfices à la santé valent tant pour les enfants que pour les adultes. Les légumes verts à feuilles aident ainsi à équilibrer l’alimentation pour une meilleure santé. Cet article énumérera les bienfaits liés à la consommation de ces légumes et dressera une liste non exhaustive à rajouter à son régime alimentaire.

Les bienfaits liés à la consommation de légumes à feuille verte

Riches en vitamines, fibres, minéraux et pauvres en calories et en graisse, les légumes verts à feuilles comportent de très nombreux avantages. Ils facilitent la digestion et le transit intestinal tout en permettant de lutter contre beaucoup de maladies.

Disposant de minéraux en quantité importante, ces légumes permettent un meilleur fonctionnement de l’organisme. Ils fournissent au corps le magnésium nécessaire pour lutter contre le stress, la fatigue et les troubles d’humeur ; ce sont aussi des sources saines de glucide. Les légumes verts sont riches en calcium et en fer et surtout en vitamines notamment les vitamines A, B6, B9 et C. Ils sont également une source intarissable d’antioxydants. Ils permettent ainsi de lutter contre des maladies comme les accidents vasculaires cérébraux, le diabète et l’hypertension artérielle. Leurs vertus sont innombrables.

Quelques légumes à feuille verte à rajouter à son régime alimentaire

Dans le potager, les légumes à feuille verte, on en trouve beaucoup. Voici donc une liste non exhaustive qui permettra de mieux équilibrer son alimentation :

Le chou

Ses feuilles peuvent avoir différentes couleurs ; le vert, le violet ou le blanc. Pour le manger, le chou peut être bouilli ou sauté. Il sert aussi à faire de la choucroute ou du kimchi en le fermentant.

La laitue romaine

Avec des feuilles croustillantes à la saveur douce, c’est l’une des salades très prisées.

Le bok choy

Surnommé le chou chinois, le bok choy est un légume crucifère très riche en vitamines et en minéraux notamment le sélénium.

Les feuilles de betterave

Elles ont un goût terreux. Elles sont souvent ajoutées aux salades et aux soupes. Elles peuvent également être sautées ou cuites à la vapeur comme plat d’accompagnement.

La bette à carde

Aussi surnommée la bette arc-en-ciel, car elle a des feuilles foncées ayant une saveur terreuse et des tiges épaisses de différentes couleurs ayant un goût sucré.

La roquette

Salade verte aux feuilles tendres et à la saveur piquante et poivrée, elle peut être mangée crue ou ajoutée à des soupes et à des pâtes.

Ces différents légumes peuvent être ajoutés au régime alimentaire de différentes manières. On peut entre autres en faire des salades, des roulés, de très bonnes soupes, de la pizza, des sautés, du bon jus piquant sans effet de satiété, du sandwich ou même être hachés ou réduit en purée pour être ajoutés aux sauces.