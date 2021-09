Alimentation et perte de poids : voici ces aliments d’automne dont vous pouvez abuser sans prendre un gramme !

Le souci de ne pas prendre du poids n’est pas seulement réservé aux mannequins ou encore aux sportifs. Il concerne normalement toute personne désireuse de maintenir un bon équilibre physique. Mais parfois, un changement de saison peut rimer avec une prise de quelques kilogrammes au niveau de votre corps. C’est la raison pour laquelle nous vous indiquons pour cet automne, les aliments à consommer sans le moindre risque de surpoids.

Le potiron, riche en eau et bon pour la santé

Classé dans la famille des cucurbitacées, le potiron peut être consommé comme fruit ou comme légume sans le moindre risque d’obtenir quelques grammes en plus.

En effet, il est un aliment comportant un faible apport en calories. Il est plutôt composé en grande partie d’eau et de sels minéraux notamment le magnésium, le potassium et le zinc.

De plus, il peut être efficace dans la lutte contre le cholestérol. En tant que légume, il peut être associé à la préparation de plusieurs repas notamment les pâtes ou encore le couscous. Il est également possible de faire un soufflé au potiron.

Le chou de Bruxelles, idéal pour des plats sans trop de calories

Doté de plusieurs vertus, le chou de Bruxelles est l’un des meilleurs alliés pour ceux et celles qui veulent garder leur ligne de rêve tout en maintenant leur bon état de santé en cet automne.

Riche en vitamines C et en antioxydants, il contient très peu de sucres et de matières grasses. Ses bienfaits pour le corps humain sont à ce titre multiples. Dans un premier temps, ses antioxydants permettent de lutter contre le stress oxydatif, efficace pour freiner l’apparition des graisses.

Dans un second temps, son apport en calcium et en potassium vous permet de maintenir un bon rythme cardiaque et un renforcement de votre structure osseuse. Tout cela favorisant une régulation continue de votre masse corporelle.

Pour le bien de votre organisme et de vos papilles gustatives, vous pouvez en faire une salade légère ou encore le mélanger avec des brocolis.

Les champignons, pour de délicieuses saveurs sans prise de poids

Considéré comme une espèce de végétaux particulière, il est important d’intégrer les champignons dans vos recettes de repas de cet automne. En effet, ils possèdent de nombreuses qualités nutritionnelles qui pour autant ne favorisent pas l’obésité.

Riches en vitamines B2, B3 ainsi qu’en sels minéraux comme le fer et le zinc sa concentration énergétique ne se résument qu’en quelques dizaines de calories. De plus, sa consommation a tendance à vite entraîner un sentiment de satiété ce qui vous évitera de manger plus qu’il n’en faut.

Pour sa dégustation, il est possible de l’accompagner d’un peu de risotto, de tartiflette ou encore d’en faire un velouté de champignons aux noisettes.

D’autres aliments à l’image de ceux ainsi exposés sont également en mesure de vous permettre de diminuer la composition calorique de vos repas cet automne. Il s’agit notamment des pommes, du topinambour, des poires ou encore du chou-fleur. Essayez-les donc aussi et vous ne serez pas déçu de leur effet sur votre physique.