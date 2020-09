Alimentation et santé : voici les aliments qui des facteurs d’un vieillissement rapide ! Faites attention !

Rester le plus longtemps jeune est le but de toutes personnes. Alors pour éviter les rides, on se fie aux pommades, soins de visages et même à la chirurgie plastique. Mais l’alimentation joue également un grand rôle dans le processus du vieillissement de l’être humain. Il se trouve que certains aliments favorisent le vieillissement. Un tour d’horizon sur ses aliments à éviter pour ne pas vieillir trop tôt, en apparence…

Alimentation et vieillissement, deux mots qui ont un étroit lien !

Ce que nous ingurgitons dans notre métabolisme agit sur plusieurs plans. Si l’alimentation sert à apporter les nutriments à notre corps, elle joue également un autre rôle important. L’alimentation est une source d’éléments réparateurs et constructeurs de l’organisme. Une mauvaise alimentation agit donc d’une manière directe sur tous les différents organes du corps ; et justement, l’organe externe du corps est la peau.

Une information qui demeure aujourd’hui encore peu connu du public : le #vieillissement modifie notre état #nutritionnel, d'où l’importance d’adapter le contenu de ses repas à mesure que l’on avance en âge. (via @FR_Conversation)https://t.co/93Afp0rBwv — Bleu-Blanc-Coeur (@BleuBlancCoeur) September 2, 2020

Comme on le notifiait plus haut, les causes d’un vieillissement du corps sont assez nombreuses. La principale est celle des excès alimentaires qui entraînent diverses maladies. Il s’agit notamment de l’hypertension, du diabète et de l’excès de poids. L’individu souffrant de l’une de ces maladies se retrouve avec une asphyxie cellulaire causant plusieurs lésions.

On détecte l’apparition de maladies ou des inflammations chroniques qui aboutissent au vieillissement précoce de la peau. La cause secondaire est celle de la surcharge alimentaire. La conséquence de cette cause est l’épuisement de l’organisme. En étant surchargé, le corps est obligé de travailler plus qu’il ne devrait et le résultat est sans appel : un vieillissement prématuré.

Les aliments précurseurs d’un vieillissement précoce…

Avant de faire la liste des aliments favorisant le vieillissement, il faut une précision. Le corps humain notamment les gènes, subissent des impacts de plusieurs sources de vieillissement. Hormis l’alimentation, on retrouve la pollution, le tabagisme, l’exposition au soleil et le stress. Dans le cas d’un vieillissement causé par l’alimentation, il faut noter que plusieurs aliments en sont la base.

Les applis de comptage de calories c'est vraiment le fléau de cette société. Comment tu veux avoir une alimentation saine en te privant pour pas dépasser un chiffre (qui n'est même pas calculé en fonction de réels besoins) ? 😒 — clo (@etoiledeverre) September 4, 2020

Au nombre de ceux-ci, on a le sucre qui est le premier de cette liste d’aliments qui vieillissent l’être humain. Une grande consommation entraîne une « glycation ». Il s’agit d’un phénomène dû à une réaction chimique. Les effets sont donc directs sur l’élastine et les fibres de collagène. La peau va perdre de l’énergie et les rides feront leur apparition. Passons du sucre au sel qui est aussi un aliment précurseur du vieillissement. Une grande absorption de sel oblige le corps à se déshydrater. La peau devient donc sèche et terne donnant lieu à un vieillissement avancé.

Les autres aliments à consommer avec modération…

L’alcool est sans grand étonnement sur la liste. Connu pour être nuisible à l’organisme, il l’est également pour la peau. Il dessèche la peau et entraîne la dilatation des vaisseaux sanguins. Ce qui aboutit à l’apparition de rides et rougeurs sur la peau. Ensuite on a le café qui diminue la production de collagène tout en déshydratant les cellules de la peau. Même s’il apporte du bienfait en tant que soins de beauté, il reste dangereux pour la peau.

Ce n’est pas fini, la viande grillée accélère aussi le vieillissement. L’élasticité de la peau va se réduire au fur et à mesure que la consommation est régulière. Cet aliment provoque des inflammations qui agissent sur l’épiderme (risque de cancer). Pour finir, il y a le lait qui vieillit la peau en bouchant les pores. La conséquence est que la peau vieillit à cause des imperfections dues au bouchage des pores.

Vous négligez trop le fait d’avoir une alimentation saine dans vos vie — 🦅 TonGarsNoichi 🇸🇪🇵🇭 (@26Noichi) August 31, 2020

Nous sommes à la fin de notre article et retenez juste une chose, le sport est la meilleure solution naturelle pour rester plus ou moins jeune malgré tous ces aliments déconseillés qu’on consomme au quotidien.