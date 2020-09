Alimentation : le lait de vache serait-il dangereux pour la santé ? Il y a d’autres alternatives au lait de vache !

La consommation du lait est fortement conseillée pour être en bonne santé au regard des éléments nutritifs que cet aliment renfermerait. Même si le lait de vache, serait riche en calcium comme les publicités nous le répètent sans cesse, il n’est cependant pas la seule source de calcium capable de combler les carences.

Le lait de vache : plus dangereux que bénéfique pour l’organisme

Alors que le lait a toujours été présenté comme le meilleur ami de l’homme, au regard de ses multiples bienfaits, on constate néanmoins une baisse de la consommation du lait en France depuis quelque temps. Il faut dire que les français accordent désormais plus attention au contenu des aliments qu’aux étiquettes, qui pour la plupart donnent des informations qui ne sont pas toujours vérifiables. Si les publicités ou des entreprises qui promeuvent les produits laitiers, qualifient ces produits comme étant « nos amis pour la vie », ce n’est pas pour autant que leur consommation abusive ne présenterait pas un danger pour la santé. Le lait de vache n’est donc pas toujours ce qui est présenté aux consommateurs.

Plusieurs chercheurs comme Marion Kaplan estiment que le lait n’est pas un aliment indispensable. Cette bio nutritionniste dont la spécialité est la médecine énergétique, explique que la consommation du lait remonte seulement à trois générations et qu’il est possible de s’en passer. D’après cette scientifique, le lait de vache contiendrait des pesticides, beaucoup plus que des végétaux. Cet aliment possède également des métaux lourds ainsi que des hormones de croissance obtenues suite aux pratiques des agriculteurs pour augmenter leurs productions. D’après certaines recherches, le lait contiendrait aussi plusieurs acides gras, susceptibles d’augmenter le risque de plusieurs maladies comme le cancer du sein.

Quels dangers pour la santé lorsqu’on consomme du lait de vache ?

La problématique au sujet de la consommation du lait d’animal, ne date pas d’aujourd’hui. Toutefois, plusieurs études ont été menées dans ce sens et il ressort que le lait de vache présente plusieurs effets sur la santé de ceux qui le consomment.

Un aliment allergène

La consommation du lait pourrait entrainer certaines complications au niveau des intestins d’autant plus que sa teneur en protéines est triplement plus importante que celle retrouvée dans le lait maternel. Cela peut sans doute provoquer des allergies ainsi que plusieurs maladies pathogènes tels que l’eczéma, la bronchite, l’asthme et bien d’autres.

Un aliment difficile à digérer

Les composantes du lait de vache ne facilitent pas la digestion de l’estomac. Certaines protéines du lait comme la caséine, se collent sur les parois de l’intestin entrainant ainsi la production de plusieurs anticorps par l’organisme et cela crée des inflammations. Une étude estime le nombre de consommateurs intolérants au lactose dû au manque de l’enzyme lactase à 75%.

Le lait de vache, une source du cholestérol

Le fait de consommer des produits laitiers favorise la croissance de l’homocystéine plastique dans notre organisme. Et cela entraine l’augmentation du taux de cholestérol dans le corps. Il faut également noter que les acides gras dont sont riches les produits laitiers, sont à l’origine des maladies cardio-vasculaires causées par le mauvais cholestérol.

Le lait de vache, riche en plusieurs substances néfastes pour la santé

Plusieurs substances contenues dans le lait de vache seraient néfastes pour la santé du consommateur. La caséine, qui est un ingrédient très concentré dans le lait de vache, est responsable des inflammations articulaires. Le lactose, un sucre difficile à digérer est contenu dans le lait et peut entrainer des troubles gastro-intestinaux et le diabète.