Alimentation : les différentes utilisations astucieuses de la bière en cuisine !

La bière est très appréciée à l’heure de l’apéro ou lors des soirées arrosées. Cependant, vous pouvez l’utiliser à d’autres fins dans une cuisine. Vous ne savez pas comment vous y prendre ? Il n’y a pas de quoi s’inquiéter ! Elle peut faire bien de miracles dont vous n’avez pas connaissance. Voici les différentes utilisations astucieuses de la bière en cuisine.

1 – Idéale pour nettoyer une cocotte en fonte

Le nettoyage d’un tel ustensile peut s’avérer fastidieux. Pas de quoi se décourager ! Vous n’avez qu’à verser un peu de bière dans la cocotte pour vous faciliter la tâche. Les acides naturels contenus dans la bière permettront de décoller très facilement les restes d’aliments. Il ne vous reste qu’à frotter un peu puis à rincer par la suite. Votre ustensile devient totalement propre.

2 – un piège à insectes parfait

Pour réussir dans ce contexte, il vous suffit de verser de la bière au fond d’un verre. Vous devez par la suite le recouvrir de film alimentaire tout en y perçant quelques trous avec la pointe d’un couteau. Une astuce très efficace pour se débarrasser des insectes. En effet, attirés par l’odeur du sucre, les mouches, guêpes, et autres insectes vont y entrer sans avoir la possibilité d’en ressortir.

Plus encore, si vous comptez vous débarrassez des limaces dans votre potager, cette astuce simple est recommandée avec quelques modifications. Disposez des soucoupes contenant de la bière autour des plantes à protéger. Un couvercle avec suffisamment d’espace pour pouvoir laisser entre les limaces, mais les empêcher de sortir doit également être posé sur les soucoupes. Ainsi attirées par la bière, les limaces tomberont dans les soucoupes et mourront noyées.

3 – Optimal pour le nettoyage d’une tache de vin

Avec la bière, vous pouvez facilement rattraper les dégâts causés par un verre de vin renversé sur un canapé ou un tapis. Il vous suffit d’appliquer une petite quantité de bière sur une éponge.

Ensuite, tapotez afin que la bière puisse imprégner la surface tâchée. Pour finir, servirez-vous d’un tissu ou d’une éponge imbibée d’eau que vous allez repasser sur la tâche. Laissez sécher et vous verrez le résultat au bout de quelques minutes.

4 – Favorable pour fortifier les cheveux

La bière est un allié pour vos cheveux. Elle est riche en protéines et en vitamine B, ce qui est très essentiel. Cette boisson nourrit et répare efficacement les cheveux abîmés. Elle est également recommandée pour resserrer leurs écailles et les rendre souples et brillants.

En outre, le houblon a la capacité de dégraisser les cheveux, si ces derniers sont gras. Pour une astuce réussie, ajoutez une cuillerée de bière à votre dose de shampooing. À faire seulement une fois par semaine. Le résultat est époustouflant au bout de quelques applications.

5 – la bière, idéal pour déclencher le sommeil

Rassurez-vous, il ne s’agit pas ici de boire au point d’être en état d’ébriété. Rincez votre taie d’oreiller avec de l’eau à laquelle vous ajoutez un peu de bière.

En réalité, vous l’ignorez encore, mais le houblon possède des vertus soporifiques. Ce dernier est une composante que l’on retrouve dans certains médicaments contre l’insomnie. Vous pourrez finalement passer une nuit très sereine.