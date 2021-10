Alimentation : quels sont les effets réels du beurre sur l’organisme ?

La consommation du beurre n’a jamais fait véritablement l’unanimité au niveau des consommateurs. Cet aliment étant un corps gras, il est la plupart du temps tenu responsable de l’obésité et de nombreuses autres maladies. Mais ce qu’on oublie de dire souvent à propos du beurre, c’est qu’il peut également constituer une source de bienfaits pour l’ensemble de l’organisme humain. En témoigne certains de ses avantages qui seront présentés.

Protéger contre l’obésité et les maladies cardiovasculaires

Contrairement à toutes les conceptions reçues sur le beurre, cet aliment n’est pas si nuisible et possède de réels effets positifs sur la santé. En effet, le beurre consommé à doses raisonnables ne présente aucun danger ni pour le poids ni pour le cœur. D’une part, il est riche en vitamine A qui est un antioxydant qui renforce le système immunitaire et facilite la synthèse de plusieurs hormones.

D’autre part, le beurre contient également de la vitamine E qui protège l’organisme contre les dommages causés par le stress comme l’obésité et les troubles cardiovasculaires. L’acide linoléique qui rend souple les artères et l’acide butyrique qui lutte contre les tumeurs y sont également présents. Il est donc évident que la consommation régulée du beurre peut non seulement ne pas nuire à l’organisme mais aussi constituer une barrière contre l’apparition de plusieurs maux.

Permettre un bon développement osseux et dentaire

Le beurre est un aliment très riche en calcium (18mg/100g) et en vitamine D, indispensable à la consolidation des muscles osseux. Il présente également un intérêt particulier pour les dents. Riche en vitamine A, il participe à la croissance et à la protection contre les infections des os et des dents. Le beurre contient également de la vitamine D, fixateur de calcium sur les os. Cependant, il est beaucoup plus conseillé de consommer le beurre cru que cuit car la cuisson dégrade les vitamines.

Assurer un effet préventif contre certaines formes de cancer

Le cancer est dû à la prolifération de cellules anormales au sein des tissus de l’organisme.

Aujourd’hui, plusieurs aliments anti-cancéreux sont conseillés par la médecine pour lutter contre ce mal. Le beurre contient essentiellement de l’Oméga-3 et des lipides dont la consommation fréquente lutte contre la destruction des tissus organiques par les cellules cancéreuses. Il contient également de l’acide butyrique qui protège contre certains cancers, plus précisément le cancer du côlon.

Attention tout de même à bien choisir votre beurre et à ne pas en abuser

Le beurre est un aliment gras, solide dans le froid et qui fond sous l’effet de la chaleur. Il ne faut pas oublier que sa composition est aussi en partie d’origine animale. Ces précisions sont nécessaires pour ne pas confondre le beurre avec la margarine ou d’autres aliments similaires.

Il existe plusieurs types de beurre. Nous avons principalement le beurre doux, le beurre salé et le beurre allégé. Bien choisir votre beurre selon ses compositions et veiller également à sa bonne conservation doit donc être des détails importants à prendre en compte. Il faut également retenir qu’environ 10g de beurre consommé journalièrement serait largement suffisant. L’excès pourrait dangereusement nuire car l’aliment contient une quantité non négligeable de mauvais cholestérol.