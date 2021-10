Alimentation : redécouvrez la mode du sandwich, ce plat rapide qui a connu un boom pendant la crise de la Covid-19 !

La crise de la Covid-19 a bouleversé les habitudes de consommation de beaucoup de personnes. Entre confinement, déconfinement et reconfinement, certaines habitudes ont explosé tandis que d’autres ont diminué. Du fait de la fermeture des restaurants et des cantines, l’explosion du télétravail et la limitation des déplacements, les habitudes de pause déjeuner ont beaucoup changé. Cela a donc entraîné un attrait pour le sandwich qui devient aujourd’hui un repas à redécouvrir.

Le boom impressionnant du sandwich durant la crise

C’est l’un des effets inattendus de la crise sanitaire. La vente des sandwichs a augmenté en France durant la pandémie. Les bars, restaurants et autres étant fermés, les Français ont dû se rabattre sur le sandwich durant le confinement. Ce qui a fait augmenter les recettes liées à la consommation de ce plat de 4% par rapport à l’année 2019.

Cette tendance pour les sandwichs a même réussi à concurrencer les plats du jour traditionnels. Les consommateurs interrogés sur cette nouvelle habitude alimentaire l’expliquent à la vue de ses avantages dans un contexte de pauses déjeuner courtes et d’alternative moins coûteuse lorsqu’on habite dans de grandes métropoles comme Paris.

À Neuilly-sur-Seine par exemple, les sandwichs dans la vitrine partent très rapidement les uns après les autres, à l’heure du déjeuner. Mickaël, client fidèle, explique que sa consommation a augmenté durant le confinement car « les habitudes ont changé ». Sébastien, gérant d’une boulangerie explique que leurs ventes ont explosé depuis 2 ans : «… aujourd’hui, on fait presque 10% de plus de sandwichs, après la période de la Covid ».

Le sandwich, un repas qui allie facilité et rapidité

Le sandwich est un mets composé de deux ou plusieurs tranches de pain, avec plusieurs ingrédients entre elles. C’est un repas qui est très facile à préparer, avec des ingrédients se trouvant déjà dans la cuisine.

De base, il faut du pain, peu importe sa variété. Vous pouvez acheter du pain prétranché ou un pain entier que vous couperez ensuite. Les tranches de pain doivent être posées à plat dans une assiette pour pouvoir y mettre les ingrédients. Ensuite il faut étaler la mayonnaise, le ketchup ou la moutarde, selon votre choix, sur les tranches de pain ou l’une d’entre elles. Après, sur une des tranches, suivront de petites parts de viande ou de fromage.

Enfin, on peut y ajouter de la laitue, de la tomate et des oignons coupées en fines tranches, pour une meilleure texture, tout en n’oubliant pas d’y mettre un peu de sel et de poivre pour améliorer le goût. Notons aussi que le sandwich peut être fait aux œufs, au bacon, au thon ou même d’une manière végétarienne.

Quelques types de sandwichs

Rapide, pratique et économique, ce met est une bonne alternative aux repas préparés bien coûteux. On peut avoir le sandwich exotique au poulet avec son délicieux chutney de mangue, garnit de feuilles de salade, de rondelles de concombre et quelques oignons confits. Il y a aussi le sandwich spontané pour les grosses faims. Il est fait à base de boulettes de bœuf, tomate, salades, frites et mayonnaise.