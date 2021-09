Alimentation saine : la consommation de boîtes de conserve est-elle réellement dangereuse ? Démêlons le vrai du faux !

Consommer des aliments équilibrés est non seulement le secret d’une bonne santé, mais aussi la clé pour se débarrasser des mauvaises graisses du corps. La boîte de conserve qui continue d’être bien utilisée dans les ménages est très pratique et favorable à la conservation du goût des produits alimentaires durant une période donnée. La grande question est de savoir si la consommation de boîte de conserve est réellement dangereuse. Question à laquelle nous démêlerons le vrai du faux dans les lignes à suivre !

Le métal est-il nocif pour la santé ?

On pourrait répondre non. Il y a toujours une couche protectrice à l’intérieur de la boîte métallique pour empêcher le contact direct entre les aliments et l’aluminium ou l’acier. Les métaux protègent également les aliments de la lumière : ils conservent ainsi tous les bienfaits nutritionnels des aliments.

Les nutriments des aliments sont biens conservés

C’est vrai, en partie. La composition nutritive des aliments est préservée à 70 % en moyenne.

En fait, les éléments qui sont conservés sont équivalents aux aliments frais et cuits. Les apports en fibres, lipides (notamment les oméga 3 issus des poissons gras), glucides et en protéines demeure les mêmes.

D’un point de vue nutritionnel en conserve, il s’avère que certains produits sont encore plus intéressants, comme la tomate qui est entièrement riche en antioxydants à cause de la cuisson lors de l’appertisation (un processus consistant à chauffer la conserve afin de favoriser sa conservation).

De plus, les légumes sont toujours cueillis lorsqu’ils sont mûrs. Après moins de quelques heures, ils sont ensuite emballés pour que les nutriments soient conservés autant que possible.

La boîte peut être conservée longtemps sans altérer la qualité des aliments

C’est en effet le principe de la mise en conserve. En 1795, Nicolas Appert invente l’appertisation, procédé selon lequel les aliments sont scellés dans un emballage hermétique, puis cuits à une température supérieure à 100 °C pendant des dizaines de minutes.

Par conséquent, les aliments peuvent être conservés à température ambiante pendant près de trois ans. Au-delà de ce temps, ce sont toujours des consommables, mais le goût et la texture ne sont pas garantis. Comme les sardines millésimées, la plupart des conserves se bonifient avec le temps. Dans tous les cas, veuillez vous assurer que la boîte n’est pas enflée, sinon vous risquez de prendre un produit qui n’est pas propre à la consommation.

Trop de sel lors de la préparation

Tout dépend du choix de votre préparation. Les recettes toutes faites comme les cassoulets ou encore la ratatouille contiennent généralement plus de sel que les légumes à l’état naturel, recouverts seulement d’un mélange d’eau et de sel (la saumure).

Assurez-vous de les égoutter pour éliminer l’excès de sel tout en conservant le jus riche en nutriments qui peut être utilisé comme base pour le bouillon ou la sauce. Lorsque vous faites vos courses, veillez à bien vérifier la teneur en sodium du produit que vous choisissez : s’il contient moins de 120 mg pour 100 g, cela voudrait signifier que la teneur en sel est faible.

Afin de pouvoir apporter des éléments de réponses aux nouvelles attentes des consommateurs et suivre les recommandations du Programme National Nutrition Santé (PNNS) piloté par le secteur public, les industriels ont fait de gros efforts pour réduire la teneur en sel des conserves. Vous pouvez désormais trouver des légumes à teneur réduite en sel, même sans sel.