Alimentation saine : manger mieux est important, mais manger à temps l’est encore plus !

Il est important de bien manger pour avoir une bonne santé et bien vieillir. Dans cet article, découvrez comment atteindre une très bonne santé grâce à quelques principes diététiques.

Manger à heure fixe pour favoriser la digestion

Petit-déjeuner à 7 h 30 du matin, déjeuner à midi et dîner à 7 h du soir : ce sont des horaires à peu près immuables dans les maisons de retraite et les hôpitaux. Strict bien sûr, mais très bon pour la santé. En effet, manger à une heure précise contribue à une bonne digestion.

Les scientifiques disent que manger à la même heure chaque jour peut favoriser l’activité du foie, qui est un organe important pour nettoyer le corps. Par conséquent, plus l’heure des repas est régulière, meilleure est la fonction du foie.

« Avant l’heure, ce n’est pas l’heure ; après l’heure, ce n’est plus l’heure » : cette devise vous dit quelque chose ? Elle est généralement annoncée par des personnes strictes, car l’heure représente quelque chose de très important dans nos habitudes et il est important que l’on respect aussi nos heures de repas.

Autre constat, manger à heure fixe permet de réduire le phénomène de grignotage, limitant ainsi le risque d’obésité. Par conséquent, si vous envisagez de faire un régime, n’oubliez pas que ce n’est pas seulement le contenu de l’assiette qui est important, mais aussi le temps.

Cela est bien de respecter un intervalle d’au moins quatre heures entre les différents aliments pour que le corps ne stocke pas les graisses.

Bien manger : principe d’une alimentation saine

Bien manger est essentiel pour maintenir la santé et bien vieillir. Dans cet article, découvrez les règles essentielles de l’alimentation, les besoins nutritionnels de base, la façon dont le corps absorbe les aliments, les bienfaits d’une bonne alimentation, comment bien manger en pratique, comment consulter un nutritionniste et enfin, comment faire de l’exercice en ce champ.

Comment manger ?

La plupart des experts en alimentation, qu’ils soient formels ou non, s’accordent sur certains principes qui peuvent servir d’orientation.

Alimentation équilibrée : pour votre bien-être, choisissez des aliments de différents groupes alimentaires : légumes et fruits (la moitié de l’assiette), produits céréaliers (un quart de l’assiette), viandes et substituts (l’autre quart). Nous pouvons compléter de calcium en mangeant des produits laitiers.

Par conséquent, votre repas doit contenir : beaucoup de glucides, suffisamment de protéines et une petite quantité de matières grasses.

L’assimilation des aliments

La digestion débute dans la bouche et n’est pas complète même après 2 jours. Dans ce processus, d’innombrables transformations chimiques ont lieu, dans lesquelles diverses enzymes et plusieurs organes travaillent ensemble.

De plus, de nombreuses caractéristiques personnelles affectent la façon dont notre corps absorbe les nutriments : âge, état de santé, allergies ou intolérances alimentaires, quantité de tissu adipeux, réserves nutritionnelles dans le corps, type de travail, activité physique, qualité du sommeil, tabagisme, humeur et état de tension, heure du repas, posture pendant le repas, etc.