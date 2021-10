Alimentation : voici les aliments qu’il ne faut jamais réchauffer aux micro-ondes !

Avez-vous la flemme de réchauffer votre repas sur votre four, ou vous pensez que chauffer votre repas aux micro-ondes serait beaucoup plus facile ? Certes cela est vrai. Cependant, il y a des aliments que vous ne devez pas réchauffer aux micro-ondes. Quels sont ces aliments ? Nous vous en disons plus.

Les champignons

Les champignons sont des aliments qui ne doivent pas être réchauffés. Préparés comme accompagnement avec des légumes à la poêle par exemple, serait encore mieux. Si vous réchauffez vos champignons au microonde, vous risquez d’avoir des douleurs à l’estomac, des ballonnements également, car vous pourriez ne pas bien les digérer.

Les œufs

Vous vous demandez sûrement pourquoi vous ne pourrez pas cuire des œufs aux micro-ondes. Encore que ce serait une bonne alternative pour faire des œufs pochés, mollets ou brouillés très rapidement. Si ce n’est qu’une croyance, vous devez savoir que les œufs sont très fragiles et ils sont également très sensibles à la chaleur.

Par conséquent, en mettant un œuf sous les radiations du micro-ondes pendant une minute à 900 W ferait exploser cet œuf. Non seulement vous devriez nettoyer tout l’intérieur du micro-onde, vous risquez également de vous brûler. Le mieux, c’est de faire cuire vos œufs à la casserole.

La sauce tomate

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous ne devez pas chauffer de la sauce tomate aux micro-ondes. La première raison est qu’elle est salissante. En effet, sous l’effet de la chaleur, la sauce tomate va faire des bulles de vapeur qui vont éclater et tapisser les parois de votre micro-onde. Vous avez déjà du nettoyage à faire à ce niveau. Si vous n’avez pas d’autre alternative, pensez à recouvrir votre sauce tomate avec une cloche.

Le poulet

Ce n’est pas parce que vous avez remarqué que l’intérieur de votre poulet est rosé que vous devez le mettre aux micro-ondes pour terminer la cuisson. Le mieux c’est de le remettre au four. Le micro-onde n’a pas la particularité de cuire uniformément. Ce serait donc une perte de temps et d’énergie. En plus, il ne pourra pas tuer toutes les bactéries restantes dans le poulet.

Les fruits et légumes

Les fruits et légumes ne doivent pas approcher le micro-onde. Les fruits et légumes sont gorgés d’eau. En plus, ils sont pour la plupart protégés par une fine couche de peau qui préserve cette eau à l’intérieur. En chauffant ces fruits et légumes au micro-onde, ces dernier fait exploser cette fine peau qui libère l’eau contenue dans l’aliment.

Conséquence, cette eau pourrait éclabousser sur vous et créer des brûlures. C’est le cas par exemple des raisins qui chauffés aux micro-ondes sous l’effet des radiations produisent des étincelles qui pourraient déclencher un incendie. Évitez donc de mettre ces aliments aux micro-ondes.

Le lait pour bébé

Si vous n’avez pas envie de brûler ni les lèvres, ni la langue et encore moins l’œsophage de votre bébé, évitez de chauffer son lait aux micro-ondes. Ce dernier n’a pas la capacité de réchauffer uniformément les aliments. En mettant donc le biberon de votre bébé dans le micro-onde, une partie sera chaude et l’autre non. Le mieux c’est de vous procurer un chauffe-biberon pour éviter ces désagréments.