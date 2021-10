Alimentation : voici les cinq astuces pour toujours réussir vos cocktails à domicile !

Pour une fête en famille ou entre potes, en dehors du repas, il faut prévoir la boisson. Si vous ne voulez pas prendre pour apéro un vin, vous pouvez concocter un cocktail maison. Voici quelques astuces qui vous aideront.

Les outils essentiels pour préparer votre cocktail

Pour les cocktails l’outil essentiel de préparation est le shaker. C’est un accessoire qui vous permettra d’effectuer rapidement les mélanges. Que ce soit les alcools, les jus de fruits et autres additifs, cet outil vous sera d’une aide précieuse pour le mélange de l’ensemble. Choisissez un shaker 3 pièces si vous êtes un débutant.

Les ingrédients de cuisine nécessaires

La réalisation du cocktail nécessite la présence dans votre cuisine de sucre, de citron et de glaçons. Ces deux premiers éléments assureront l’équilibre du cocktail et les glaçons donneront un coup de fraîcheur à votre cocktail. Il est primordial de bien équilibrer. La règle d’or du cocktail réussi se porte au bout des trois S :

Strong qui veut dire l’alcool fort ;

Sweet qui fait intervenir les sirops et les liqueurs ;

Sour qui apporte de l’acidité par le citron.

Cette règle permet d’obtenir un cocktail bien équilibré.

Un cocktail impressionnant avec étagère

L’objectif est de superposer les accessoires en couches pour qu’ils ne s’entremêlent pas. Aussi, cela permettra d’épater vos convives. Doser un peu plus les ingrédients sucrés. Mettez ensuite les jus de fruits et par la fin les alcools. Pour que l’ensemble ne se mélange pas, il faut d’abord mettre la première couche. À l’aide d’une cuillère à soupe que vous collez contre la paroi interne du verre, versez délicatement le second liquide dans la cuillère. Celui-ci circule lentement le long du verre et viendra se superposer à la première couche.

L’utilisation du blanc d’œuf

Les blancs d’œufs servent parfois dans les cocktails afin d’obtenir une belle mousse et une texture crémeuse. C’est une action émulsifiante très puissante, surtout si les œufs sont frais. Faites gaffe à ne pas en mettre trop, sinon vous obtiendrez une omelette. Si vous faites de la mousse toute seule, ajoutez un peu de sucre en poudre.

Une fois la mousse déposée sur le cocktail, soufflez un peu sur le chalumeau. Vous obtiendrez un résultat légèrement caramélisé. Même si vous secouez bien votre cocktail, nous serons surpris si vous n’obtenez de si belles bulles.

Ne négligez pas les verres

Le verre fait en effet partie intégrante de la bonne préparation d’un cocktail. N’occultez pas son rafraîchissement. Vous pouvez remplir le verre de glaçons lors de la création du chef-d’œuvre, soit le mettre au réfrigérateur. Oui, au risque de répéter les mêmes erreurs, la température du cocktail doit toujours être maintenue au frais.

Le verre est également au centre du spectacle. Un cocktail est comme une assiette : il doit être bien présenté. Pour un cocktail parfait jusqu’au bord du verre, vous pouvez réaliser une décoration rapide et très pratique. Pressez le jus de citron puis plongez-y le bord du verre. Puis les tremper immédiatement dans du sucre en poudre. Eh bien, le cocktail est magnifique et délicieux.