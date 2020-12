Incroyable, découvrez ces aliments que vous n’avez pas besoin d’acheter dans leur version bio et faites de grosses économies pour votre porte-feuilles !

Une étude réalisé sur 43 000 tests sur les pesticides fait le point sur les aliments

C’est grâce à la publication du « Guide du consommateur des pesticides présents dans les produits alimentaires » écrit par le GTE (Groupe de Travail pour l’Environnement) que l’on a appris la nouvelle. En effet, bien que les fruits et légumes bio soient cultivés sans pesticides, certains ne peuvent malheureusement pas se permettre d’en acheter car ils n’en ont tout simplement pas les moyens.

L’étude menée a été réalisée sur 43 fruits et on a pu voir une liste de 12 aliments qui ne comportent que très peu de résidus de pesticides. Ce projet, qui a été mené pendant 4 ans et qui a été financé par l’Union Européenne (UE) et le Quality Low Input Food project (QLIF) a toutefois affirmé que les produits alimentaires biologiques étaient de très loin bien plus nourrissants et meilleurs pour la santé ainsi que la durée de vie de l’homme. Cette étude pourrait faire l’effet d’une véritable bombe dans le monde, car certains gouvernements et notamment le Royaume-Uni, sont absolument contre l’alimentation bio.

Et oui et comme le confirme @EliseLucet, Natou soulève des vraies questions. #Pesticides, #Nitrites, #Sucres sont le lot des plats préparés! Ça c'est une vraie salade! pic.twitter.com/zaBrBCgsY2 — Ana Karité Ⓥ🍀 (@greenvegana) December 5, 2017

Quels sont les 12 fruits et légumes les moins chargés en pesticides ?

Grâce à cette étude menée pendant plusieurs années, nous sommes donc en mesure de savoir quels sont les fruits et les légumes où les pesticides sont les moins présents, mais également ceux où il y a énormément de pesticides dans les cas où les aliments ne sont pas achetés en bio. Faîtes en revanche attention car cela ne concerne que les fruits et les légumes, la viande n’a par exemple pas été prise en compte dans ces calculs. Cela n’inclue pas également le beurre qui est tout particulièrement chargé en pesticides et que nous vous conseillons de choisir dans sa version bio pour votre santé. Si vous avez choisi de passer au bio, nous vous conseillons également de choisir des produits locaux.

Légumes

Du côté des légumes, on retrouve 8 aliments qui sont très peu chargés en pesticides, avec étonnamment des produits congelés. Dans la liste, on ne retrouve pas la salade ou la tomate qui sont particulièrement appréciés par les français. Il s’agit des légumes suivants :

Le petit pois surgelé

Le maïs surgelé

L’asperge

Le brocoli

L’avocat

L’oignon

L’aubergine

Le chou

Fruits

Pour les plus grands amateurs de fruits, c’est la douche froide car on ne retrouve que très peu de fruits peu chargés en pesticides, et il ne s’agit malheureusement pas des fruits les plus consommés par les français. Découvrez la liste :

Le kiwi

L’ananas

La banane

La mangue

Quels sont les fruits et légumes les plus chargés en pesticides quand ils ne sont pas bio ?

Afin de comparer avec les produits alimentaires qu’il faut absolument acheter dans leur version biologique, voici une liste des fruits et légumes qui sont les plus chargés en pesticides.

Légumes

Les légumes qui contiennent le plus de pesticides incluent notamment la laitue et les pommes de terre qui font partie des aliments consommés par la plupart des français. Vous devriez donc les acheter dans leur version bio avec également les aliments suivants :

Les épinards

Les poivrons

Le céleri

La laitue

Les pommes de terre

Fruits

Du côté des fruits, on retrouve malheureusement des aliments qui sont particulièrement plébiscités par les français et consommés en masse :

Le raisin importé

Les pêches

Les pommes

Les poires

Les nectarines

Les fraises

Les cerises