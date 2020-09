Aline : la ressemblance frappante entre Valérie Lemercier et Céline Dion sidère les internautes !

Valérie Lemercier incarnera le rôle d’Aline dans son prochain film. Ce dernier est inspiré du parcours de la chanteuse québécoise Céline Dion. Si ce film est déjà très attendu, l’affiche partagée par ses promoteurs ce 31 août laisse les uns et les autres complètement bluffés. En effet, il est difficile de ne pas remarquer la ressemblance frappante entre Aline et Céline Dion. Le trailer de ce film qui a déjà été diffusé rend encore les fans plus impatients.

La réalisatrice se confie dans l’émission Quotidien sur TMC

Valérie Lemercier s’est une fois de plus retrouvée sous les feux des projecteurs avec son nouveau film. Les internautes n’ont pas hésité à exprimer leur étonnement après que l’affiche de ce fameux film ait été dévoilée. En effet, Valérie Lemercier est non seulement l’actrice, mais aussi la réalisatrice de ce long-métrage. Comme elle le dit, son film a été librement inspiré du vécu de Céline Dion.

Les médias sociaux ont été conquis par l’affiche. On peut dire que cela est tout à fait normal et il y a vraiment de quoi être sidéré. La ressemblance entre les deux femmes est juste incroyable. La même posture, la silhouette, l’allure étaient les mêmes ! Il serait très difficile de croire qu’il ne s’agit pas de Céline Dion elle-même.

Si les internautes sont déjà conquis par cette photo, la diffusion de son trailer fut le point culminant de la surprise. Le film Aline fait certainement partie des plus illustres évènements de la rentrée cinéma de cette année. Il faut reconnaître que les salles de cinéma ont connu une baisse drastique de leur fréquentation depuis le début de cette année en raison de la pandémie du coronavirus.

Un film très attendu des fans de Céline Dion et de Valérie Lemercier

Les réseaux sociaux ont constitué les sièges de moult débats sur ce film depuis l’apparition de cette affiche. Les fans de Céline Dion qui étaient déjà sceptiques depuis l’annonce de ce film ont été agréablement surpris de voir que leur idole est si bien incarnée par Valérie Mercier. Les commentaires admiratifs n’ont pas manqué sur Twitter. Tout cela prouve à quel point le film de la réalisatrice présage de faire un carton à sa sortie.

Les commentaires allaient bon train sur les réseaux sociaux. Même si la majorité de ceux-ci soulignaient la grande ressemblance entre les deux femmes, certains reconnaissent la beauté de la réalisatrice. D’autres disent même qu’elle se bonifie avec l’âge, comme la chanteuse Céline Dion. Aussi, la participation d’éminentes personnalités rend ce film encore plus attendu. Il s’agit surtout de Michel Drucker, qui a présenté la chanteuse en 1983 au public français.

Qui est Valérie Lemercier ?

Née le 9 mars 1964 à Dieppe en Seine-Maritime en France, Valérie Lemercier est une actrice, réalisatrice, scénariste, chanteuse et humoriste française. Elle est apparue dans plusieurs films notables comme Les Visiteurs, Le Derrière, Fauteuils d’orchestre, Le petit Nicolas, Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté.

Son talent pour le cinéma lui a permis de remporter plusieurs récompenses. En effet, Valérie Lemercier a remporté deux fois le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Elle a été la compagne de Bertrand Burgalat, avant de se mettre en couple avec l’avocat Hervé Temime. Leur relation a duré sept années. Elle fut ensuite aperçue en octobre 2015 au bras de l’artiste Mathias Kiss.