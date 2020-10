Alix et Benjamin Samat(Les Marseillais) de nouveau en couple ? Alix s’exprime !

Souvenez-vous, après Les Marseillais aux Caraïbes, Benjamin Samat a retrouvé sa bande d’amis pour tenter de remporter à nouveau la victoire face à leurs redoutables adversaires. De son côté, son ex Alix n’a pas souhaité les rejoindre pour cette saison.

S’agirait-il d’un nouveau pique lancé à Benjamin ?

Il faut dire que lors de sa dernière aventure, la jolie brune a dû faire face à une infidélité, suivie d’une rupture. Il y a eu aussi cet épisode où Benjamin a été pris à la poursuite d’Alix et depuis, ces indices nous ont amenés à croire qu’il pourrait encore être amoureux de son ex. Depuis, les internautes se demandent comment leur relation pourrait évoluer !

Même si aujourd’hui, elle semble avoir tourné la page, il se pourrait qu’elle ait lancé un nouveau tacle au sudiste dans sa story Instagram.

En effet, Alix a partagé plusieurs contenus selon lesquels elle semble cibler Benjamin Samat : « D’ici là, nous serons de nouveau déçus » ou encore « Il faut toujours admettre ses erreurs. Par exemple, j’ai vu mon ex hier et je l’ai reconnu immédiatement. » Autant de publications qui amènent les fans à se demander si la candidate serait toujours en colère contre son ex. Pour répondre à ces rumeurs, la principale concernée a préféré nier : «Désolée, je jure que ce n’est pas ciblé, mais j’ai tellement ri dans ma vie que je suis obligé de vous le dire.»

De son côté, Benjamin Samat partage l’avis d’Alix sur le fait qu’elle ne voulait plus être associée à son ex. De plus, dernièrement, Benjamin Samat vient d’annoncer sur Instagram qu’il ne vivrait plus dans la maison qu’il louait avec Alix. Un déménagement serait prévu pour décembre. En parallèle, il a annoncé sa réconciliation avec Marine El Himer.

"Je déménage…" : Benjamin Samat (Les Marseillais) annonce qu'il va quitter la maison où il vivait avec Alix ! https://t.co/TswIzIioJn — Actualité24 (@Actualite24FR) August 19, 2020

Même s’il n’était sans doute pas facile de mettre fin à cette relation, Alix se sentirait visiblement plus sereine depuis. «Chaque fois que vous le pouvez, faites les choix qui vous rapprochent d’une vie plus épanouie, plus paisible» peut-on lire sur une autre citation partagée par la jeune femme. Elle pourrait même être prête à tomber amoureuse, puisque selon les dernières rumeurs qui circulent en ce moment, la meilleure amie de Maeva Ghennam fait partie du casting de La Villa des Coeurs Brisés saison 6.

Les Marseillais vs le reste du Monde 5, la saison riche en rebondissements

Les candidats de Marseille VS Le reste du monde 5 avaient annoncé que la saison du cross-W9 serait épique. Une saison où les fans pourront suivre des épisodes d’histoires et de disputes, mais aussi de réconciliations auxquelles on n’aurait pas forcément pensé. Tel est le cas de Benjamin Samat qui a annoncé son retour en flammes avec son ex Marine El Himer dans l’aventure.

Benjamin (Les Marseillais) en couple avec Marine El Himer, Alix réagit sur Instagram https://t.co/hotUN2XpMd pic.twitter.com/9wngByUXJi — Télé 2 Semaines (@Tele2Semaines) August 17, 2020

Cette histoire qui semblait étrange, puisque Marine El Himer est consciente que sa sœur Océane est tombée amoureuse de Benjamin Samat dans Les Marseillais aux Caraïbes et qu’ils ont échangé un baiser. Au départ, le sudiste a voulu nier et a même laissé entendre qu’il ne pouvait s’agir que d’une rumeur : «ma tête quand j’ai lu les rumeurs et les fausses informations circulant », a-t-il posté sur Instagram. Sur cette histoire, on en saura davantage dès la diffusion de Marseillais vs le reste du Monde 5 sur W9 prévue pour le 31 août 2020, date de diffusion.

Lors de cette saison spéciale, il y a aussi les rapprochements et les pauses arrangées avec ses cris, son lot de larmes et de conflits. Une saison marquée par le retour de Jessica Thivenin dans la maison familiale, et celle de Melanie Da Cruz sur le petit écran.