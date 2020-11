Alix fait des révélations sur la dernière saison des Marseillais et parle d’Océane !

McFly et Carlito ne sont pas des connaisseurs de la télé-réalité. Pour amuser leurs abonnés, ils avaient déjà regardé un épisodes des Marseillais afin de découvrir un monde inconnu pour eux. Suite au succès de cette vidéo, ils ont décidé de taper fort en reprenant un concept similaire, mais en invitant cette fois-ci Alix, une candidate emblématique des Marseillais, elle qui a permis à W9 d’exploser son record d’audience lors de son entrée dans la villa. Sans langue de bois, la jeune femme a répondu à leurs questions, et a revu des épisodes de son aventure très mouvementée aux côtés des deux amis.

Alix se confie sur Océane

Pour rappel, Alix a rejoint l’aventure des Marseillais aux Caraïbes pour retrouver son petit-ami, Benjamin Samat. Mais elle a eu la terrible surprise d’apprendre qu’il l’avait trompé pendant le tournage avec une certaine Océane El Himer, nouvelle recrue de l’émission. Comme les téléspectateurs l’ont vu, Alix explique que, de base, elle ne voulait pas viser la jeune femme et lui en vouloir :

« Il faut savoir que j’avais pas envie d’être comme toutes ces filles qui, quand elles ont un problème de tromperies s’en prennent à la fille. En soi la fille, si elle a une vertu légère, c’est son problème. C’est toi, ta conscience, Dieu, ta famille, tout ce que tu veux tu vois ?« .

Si Alix dit cela, c’est parce qu’ils regardent un épisode où Alix et Océane se disputent après qu’Océane ait voulu discuter avec elle. Alix, qui n’a pas revu les épisodes, apprend que c’est Nacca qui a poussé Océane à entamer la discussion : « La vie de ma mère j’étais pas au courant. Je savais pas que c’était Nacca qui lui avait dit de venir me parler« . Est-ce que cela aurait changé quelque chose si elle l’avait su ? Pas vraiment. « Non, dans tous les cas si tu prends un conseil con et que tu l’appliques, tu assumes les conséquences. Là je veux pas lui adresser la parole à la fille« .

Alix n’est pas proche des autres candidats

Comme elle l’explique dans cette vidéo (et cela n’aura pas surpris ses fans, déjà au courant), Alix explique qu’elle n’est pas proche des autres candidats et qu’elle les côtoyait uniquement grâce à Benjamin. Mais depuis qu’ils ne sont plus ensemble, elle n’a logiquement aucun contact avec eux. Elle se permet donc de glisser quelques petites piques pas bien méchantes. Par exemple à l’encontre des garçons qui coachent Greg, elle n’hésite pas à dire qu’ils ne sont pas de bons conseils et qu’ils aiment au contraire s’amuser avec l’ex de Maeva.

Il en est de même pour Victoria puisqu’elle aborde le thème de la chirurgie esthétique lorsque Carlito dit qu’il trouve qu’elle a un beau visage : « Elle n’a plus ce visage là. Elle, c’était une fan. Elle l’a assumé devant tout le monde. Elle disait qu’elle avait envie de faire pas mal de choses en chirurgie, notamment son nez, ses seins. La télé-réalité, j’ai l’impression que ça créé beaucoup de complexes chez les filles qui rentrent dedans (…) Après tu peux refaire, je suis pas anti-chirurgie. Elle avait un complexe, si elle se sent mieux comme ça, tant mieux« .

Les internautes plébiscitent Alix

En commentaire de la vidéo, Alix peut se vanter d’avoir fédéré un bon nombre de fans. Les commentaires élogieux la concernant se comptent par centaines et beaucoup de personnes la considèrent comme la candidate de télé-réalité la plus intelligente, ou en tout cas celle qui manie le mieux la langue française. Ils aiment qu’elle soit sans langue de bois et directe (elle n’a pas hésité à dire que les candidat avaient des relations sexuelles pendant les tournages).

Alix sera dès fin novembre de retour à la télévision dans Les Princes et Princesses de l’Amour. Elle explique qu’elle ne voulait pas rester sur cette difficile expérience des Marseillais aux Caraïbes et qu’elle a donc participé à ce programme pour trouver l’amour. Ne comptez pas sur elle pour spoiler en revanche, il faudra regarder l’émission pour savoir si elle repart ou non avec un prétendant venu pour elle.