Alix (Koh Lanta) : c’est une bombe à retardement, elle vient de poster un cliché très osé sur les réseaux sociaux !

Alors que nous vivons toutes et tous de sombres heures dans une crise sanitaire qui n’en finit pas, il reste néanmoins les réseaux sociaux où il est toujours possible de s’accrocher pour pouvoir vivre de beaux évènements. On peut en effet partager avec d’autres téléspectateurs des superbes moments de télévision devant Koh Lanta sur TF1, mais également par la suite regardez Denis Brogniart, l’animateur de l’émission, échanger avec ces derniers.

Koh Lanta : les candidats vendent du rêve sur les réseaux sociaux avec des vacances paradisiaques !

Sur les réseaux sociaux, les candidats prennent également les devants et n’hésitent pas à partager des clichés parfois très osés pour faire plaisir à leur public de fans qui les suit avec la plus grande vigilance. C’est une occasion en or pour certains français de se faire plaisir sans dépenser le moindre euro et de prolonger l’expérience Koh Lanta ! En effet, avec les clichés que l’on peut souvent voir sur les comptes de certains candidats et candidates, cela à de quoi faire tourner la tête.

On se souvient tous par exemple de ces somptueuses vacances à la plage avec Lola et Angélique : les deux femmes posaient alors en maillot de bain, avec simplement une petite culotte et rien d’autre. Malheureusement, pour les internautes qui en demandent toujours et encore plus, les deux anciennes candidates de Koh Lanta étaient de dos et par conséquent il était donc tout simplement impossible pour les téléspectateurs de voir leur poitrine généreuse.

Mais il y a tout juste quelques heures, c’est une autre ancienne candidate de Koh Lanta qui a fait parlé d’elle, en partageant elle aussi des photos de ses vacances qui vont donner envie aux français de voyager, même s’ils vont être contents de ne pas pouvoir se déplacer pendant encore de longues semaines. On a effectivement pu voir la jeune Alix, candidate dans la dernière saison de Koh Lanta, poser dans une petite tenue qui va donner des frissons à certains internautes qui ne pensaient pas pouvoir la revoir dans une telle tenue…

Alix (Koh Lanta) : elle pose en maillot de bain en Guadeloupe et rend complètement dingue les internautes !

C’est donc hier soir que l’ancienne candidate de Koh Lanta, Alix, a encore une fois décidé de mettre le feu aux réseaux sociaux ! Encore une fois, elle a en effet publié un magnifique cliché où on peut la voir en maillot de bain de face, sur une plage tout simplement somptueuse.

Alors que l’hiver bat son plein sur la France avec des températures record dans certaines régions françaises, il n’en a pas fallu plus à certains internautes pour demander à rejoindre la jeune femme qui a l’air d’avoir pu profiter pleinement de son séjour sur l’ile !

Espérons que ce petit cliché diffusé sur les réseaux sociaux, où l’on peut par ailleurs voir son magnifique tatouage, donnera des idées de vacances aux français qui pour l’instant n’ont clairement pas le coeur à partir en voyage : les dernières annonces ne sont clairement pas réjouissantes et on préfère en effet se changer les idées en regardant des clichés des anciennes candidates de Koh Lanta ! Nous avons hâte de voir les prochaines images qui devraient on l’espère tenir toutes leurs promesses…