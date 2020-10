Alix (Koh-Lanta) courtisée par la communauté LGBT, « Je suis flattée mais je suis hétéro » !

Le vendredi 25 septembre, la candidate de Koh-Lanta : Les 4 Terres, Alix, a réalisé un exploit en remportant l’épreuve de confort. Elle est devenue la cheffe de l’équipe jaune, faisant preuve d’une grande force mentale. De quoi impressionner plusieurs téléspectateurs et téléspectatrices, qui n’ont pas hésité à la courtiser.

Alix, un véritable leader !

Alors que jusque-là, Alix avait un foulard bleu dans l’aventure Koh-Lanta : Les 4 Terres, ce vendredi 25 septembre 2020, elle l’a échangé contre un foulard jaune. Dorénavant ancienne Sudiste, la jeune femme a gagné l’épreuve de confort, héritant ainsi d’une grande responsabilité.

En effet, le vainqueur devrait devenir le chef d’une toute nouvelle équipe. Alix a donc composé sa propre équipe, qu’elle est maintenant chargée de diriger. Cette mission qui repose sur les épaules de la jeune femme n’a pas du tout étonné ses camarades, qui ont vu cela comme une évidence.

En effet, depuis le début de l’aventure Koh Lanta : Les 4 Terres, tous évoquaient le leadership naturel dont a toujours su faire preuve Alix dans leur groupe. Les membres des jaunes composés par Alix comprennent maintenant Dorian et Jody qui faisaient partie de l’équipe de l’Ouest ; Lola et Angélique qui viennent du Nord ; Alexandra, Loïc et Laurent qui eux débarquent de l’Est ; et enfin, Aubin originaire du Sud.

Cette nouvelle équipe dirigée par Alix, a montré sa force de frappe, au point de gagner le totem d’immunité. Si la nouvelle équipe est allée si loin, nul ne doute que cela est dû en partie au caractère bien trempé d’Alix. La jeune femme a démontré depuis le début de l’aventure Koh-Lanta : Les 4 Terres, qu’elle avait de la force physique, mais cette fois, c’est sa grande force mentale qui lui a été très utile pour avoir le totem.

Une jeune femme avec beaucoup d’admiratrices, mais…

Repoussant ses limites lors de l’épreuve, Alix a expliqué lors d’une interview : « Cette victoire m’a fait prendre conscience de ma force mentale. J’ai beaucoup pensé à ma grand-mère parce que c’est une personne qui m’inspire énormément. Elle s’est battue plusieurs fois contre le cancer (…) Le combat que l’on mène contre une maladie n’est pas comparable à la douleur éprouvée durant une épreuve sportive mais dans les deux cas, le mental nous aide à nous surpasser et à aller plus loin. »

Suivie par les fans de l’émission Koh-Lanta : Les 4 Terres, la victoire d’Alix a permis à ces derniers de mieux connaître la jeune femme qui rappelons-le, est une sapeur-pompier volontaire et aussi coach sportive.

Elle a confié qu’avant d’embrasser ce métier, il y a 3 ans elle était encore manager dans la restauration. Après un burn-out, elle a tout arrêté pour un changement de vie radical. Alors qu’Alix se trouvait ronde à l’époque, les 2 nouveaux métiers qu’elle exerce aujourd’hui, non seulement la passionnent, mais l’ont aidé dans sa transformation physique.

La jeune femme est fière de son corps dorénavant, et n’hésite pas à s’afficher sur les réseaux sociaux. Sauf qu’en conséquence, elle reçoit nombreuses propositions de personnes intéressées. De même, beaucoup de ces propositions viennent de femmes.

Si Alix a été flattée, elle a quand même tenu à clarifier les choses. C’est ainsi que ce 26 septembre, elle leur a répondu en postant un selfie d’elle : « La communauté LGBT, vous me faîtes rêver avec les ‘sit on my face challenge’. Je suis flattée mais je suis hétéro. » Le message était suivi d’un hashtag « la question que tout le monde se pose »

Voilà qui est dit, Alix préfère donc les hommes, une info qui va faire déchanter bien de femmes de la communauté LGBT, qui étaient intéressées par son plastique de rêve…