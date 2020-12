Alix (Koh-Lanta) en détresse absolue : elle partage des photos choquantes à tous ses fans et demande de l’aide !

Alors que la jeune femme apparaissaît sous son meilleur jour dernièrement, on a pu voir Alix de Koh Lanta en détresse sur les réseaux sociaux dernièrement. En effet, elle a diffusé des clichés qui sont bien loin que ce que l’on pouvait attendre d’elle et on imagine que les fêtes de fin d’année ne doivent pas être de tout repos pour l’aventurière.

Alix (Koh Lanta) balance tout sur les réseaux sociaux : elle est blessée depuis un mois !

Cela fait maintenant plus d’un mois que cela dure, et la candidate de Koh Lanta ne pouvait plus cacher la situation à ses abonnés. C’est donc sur le réseau social Instagram que la candidate a décidé de partager des photos, même si ces dernières peuvent être bouleversantes à voir pour ses plus grands fans qui la voient ainsi mal en point. En effet, depuis son apparition dans l’émission Koh Lanta animée par Denis Brogniart, Alix a fait des apparitions très remarquées, c’est le moins que l’on puisse dire.

Pourtant, quand elle était dans l’émission des 4 Terres sur TF1 il y a tout juste quelques semaines maintenant, l’ancienne aventurière ne s’est pas blessée pendant qu’elle était sur l’île. Le comble : c’est même en revenant du tournage de la finale de l’émission de la saison qu’elle s’est fait une blessure dont elle souffre toujours pour le moment. On est malheureusement bien trop loin de toutes les autres photos qu’Alix a pu poster par le passé, et on comprend très bien que cela à de quoi inquiéter ses fans qui préfèreraient voir des photos de la jeune femme en maillot de bain. En effet, ayant réalisé il y a peu de temps un voyage en Guadeloupe avec un autre aventurier, Alix avait de sublimes photos à dévoiler à ses plus grands fans ! Mais compte tenu de la situation et de la saison hivernale, il va falloir être patient !

Alix (Koh Lanta) se casse le doigt et diffuse une image qui choque les réseaux sociaux !

Bien qu’elle soit une sapeur-pompier prête à tout pour défendre son pays, Alix de Koh Lanta a des blessures comme tout le monde, et elle a dévoilé que cela fait un mois qu’elle s’est cassé le doigt. Une situation qui la met mal à l’aise, même s’il lui en faut plus pour l’abattre. On a pu donc voir sur les réseaux sociaux une photo de sa blessure actuelle : elle s’est cassé le doigt il y a maintenant plus d’un mois, et la blessure est toujours là ! Sur le cliché que l’on a pu voir, on peut voir les parties de l’ongle qui sont purement et simplement déchiquetées. Elle met également en avant la partie de l’ongle qui lui fait le plus mal.

Mais ce n’est pas tout ! Pour ceux qui aimeraient avoir plus de détails, Alix a montré également une photo de son doigt qui a été prise de profil. Ainsi, on peut voir que la blessure sur son doigt est bel et bien réelle et que la situation doit être intenable pour la jeune femme. Par ailleurs, l’aventurière de Koh Lanta qui semble désemparée sur les réseaux sociaux, a demandé de l’aide auprès de sa communauté, afin d’accélérer la repousse de son doigt. En revanche, ne vous précipitez pas car elle a affirmé ne pas attendre des conseils d’amateurs mais uniquement des remèdes naturels.