Alix (Koh Lanta) : la candidate partage une photo d’elle et son amie en bikini et embrase la toile, hot !

On peut bien dire qu’elle a fait fort dans son dernier post sur Instagram.

Alix possède le chic pour enflammer la toile avec des photos de ses vacances. Si dans l’émission on l’a déjà vu sous ses pires jours, couverte de boue, de sueur à cause des conditions extrêmes…, sur son compte Instagram, c’est une tout autre histoire. La jeune femme se montre plus qu’attirante et cela n’échappe pas aux regards des internautes et fans de l’émission. Voir leurs idoles sur les réseaux sociaux change l’image que l’émission leur donne et cela leur permet également de s’assurer que les aventuriers vont bien. Cependant, ces derniers peuvent se montrer très surprenants dans leurs publications. Tout comme d’autres aventuriers, Alix n’hésite pas à se mettre en valeur. L’une de ses récentes photos est en train de faire fureur sur Instagram…

Quand Alix expose une partie de son anatomie sur Instagram

Dans l’une des récentes publications d’Alix sur Instagram, on a l’impression qu’elle a passé de merveilleuses vacances. C’est peut-être la raison pour laquelle elle a décidé de partager une image très parlante. Alors que beaucoup appréhendent la grisaille de l’hiver et poussent des coups de gueule face au reconfinement, le cliché dévoilé par la jeune femme va certainement réchauffer les cœurs.

En effet, c’était un cliché des vacances d’Alix avec l’une de ses amies. Sur la photo postée, elles avaient toutes les deux le corps à moitié immergé dans l’eau d’une piscine et faisaient dos à la caméra. Il y a de quoi ravir les internautes puisque les deux femmes ont fièrement exposé leur postérieur musclé. On peut bien dire que le titre de coach sportive d’Alix n’a pas été volé.

Loin de se laisser abattre par les critiques sur son physique, Alix a longtemps travaillé sur elle-même en faisant face à ses peurs et en acceptant ses défauts. Le moins qu’on puisse dire, c’est que le résultat est excellent. Elle ne se laisse pas mener par les mauvaises langues et n’a aucune honte à dévoiler sa plastique sur les réseaux sociaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ▪️Alix Noblat▪️ (@alixkohlanta) le 27 Sept. 2020 à 12 :15 PDT



Dotée d’excellents attributs physiques, l’aventurière a également un mental d’acier. Il est donc normal qu’elle s’affirme et montre le fruit de ses efforts. D’ailleurs, les internautes le lui ont fait remarquer dans les commentaires.

Alix confinée à domicile

Il faut souligner que la jeune femme ne partage ses images que pour faire plaisir et recevoir les compliments de ses fans sur Instagram. En effet, comme tous les autres français, la candidate est obligée de rester chez elle en raison du deuxième confinement mis en place par le gouvernement français. Comme si cela ne suffisait pas, l’arrivée imminente de l’hiver est loin de faire plaisir aux uns et aux autres. Un hiver en étant confiné ? Cette alternative est loin de plaire aux Français.

La jeune femme a donc décidé de leur mettre du baume au cœur en ressortant ses photos de vacances. Cela permettra à beaucoup de se remémorer la chaleur de l’été. Il est clair que ces moments manquent à l’aventurière. Cependant, si certains internautes ne tarissent pas d’éloges sur la photo de la jeune femme, d’autres n’hésitent pas à lui demander de se rhabiller. À ces derniers, la jeune femme leur répond qu’il est bien dommage qu’ils n’aient rien d’autre à faire de leur vie que de tenter de la rabaisser. On lui reconnaît son caractère bien trempé !