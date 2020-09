Alix (Koh-Lanta) nous dévoile l’étonnant changement de son corps ! Elle a perdu beaucoup de poids !

Alix la guerrière était autrefois plus forte

Nous connaissions autrefois Alix Noblat – participante de l’émission d’aventures Koh-Lanta – comme étant une « gentille petite boulotte ». Pourtant, dans la nouvelle saison 2020 de cette émission d’aventure, la jeune femme de 28 ans affiche une surprenante silhouette de guerrière, doublée d’un mental en acier. Pour du changement, c’est du changement ! En effet, son incroyable avant – après en aura bluffé plus d’un !

Fière de son corps de rêve dont elle se sert désormais comme d’une machine, Alix de « Koh-Lanta, Les 4 Terres » compte bien gagner cette émission d’aventure et met tout en œuvre pour ! Il faut savoir que sa toute première victoire était déjà celle qu’elle a remportée sur son propre corps. En effet, la jeune femme du Sud n’était pas aussi bien dans sa peau il y a quelques années et le changement est réellement frappant !

Koh-Lanta, Les 4 Terres : Alix Noblat fait partie des aventuriers encore en lice et a su tirer son épingle du jeu. Elle était autrefois considérée comme étant un élément fort de l’équipe bleue du Sud. Aujourd’hui, la belle jeune femme de 28 ans est le chef de la tribu des jaunes. Voilà une consécration qu’elle saura apprécier à sa juste valeur. Toujours aussi déterminée et physiquement très en forme, Alix compte bien démontrer qu’elle n’a plus rien de la boulotte qu’elle était autrefois.

Après sa transformation radicale, Alix peut désormais affirmer être physiquement et mentalement très forte. Il est d’ailleurs très difficile pour l’aventurière originaire des Bouches-du-Rhône désormais de se passer de sport. Elle affirme : « Quand je m’entraîne, je ne suis plus la même personne ». Elle continue en expliquant que c’est la diversité des entraînements ainsi que les objectifs à atteindre et le dépassement de soi qu’elle apprécie particulièrement dans le cross-fit.

Le physique d’Alix Koh-Lanta a radicalement changé

Durant sa participation à « Koh-Lanta, Les 4 Terres », Alix arbore un sublime corps de guerrière et le mental qui va avec. Son avant – après dévoilant les étonnantes transformations de son corps sont en quelques sortes une inspiration pour toutes les autres « boulottes » ou personne en surpoids. Il est tout à fait possible de se tailler un corps parfait avec beaucoup de volonté et d’huile de coude.

Lors de l’épisode de Koh-Lanta du 25 septembre, le portrait d’Alix Noblat avait été diffusé. Que ne fut pas la surprise des téléspectateurs du jeu de TF1 en découvrant la jeune femme il y a des années de cela : bien moins sportive, un peu bouboule et avec une silhouette toute autre. Elle-même affirme que son physique a radicalement changé en 5 ans et qu’elle ne parvenait pas à faire une pompe autrefois.

A la fois coach sportive et sapeur-pompier volontaire, Alix sait de quoi elle parle en disant qu’il est important de savoir prendre les choses en mains, notamment lorsque l’on est au pied du mur. Elle dévoile d’ailleurs un cliché d’elle à l’époque avec un visage bien plus arrondi où elle avait indiqué en légende : « SAME GIRL but DIFFERENT MIND ». Elle rajoute que personne ne décidera du changement à la place de la personne concernée elle-même et qu’il faut beaucoup de rigueur, de patience ainsi que de détermination.

L’émission d’aventures Koh-Lanta, c’est avant tout de l’humain et Alix se fait particulièrement remarquer par son caractère bien trempé ainsi que son franc-parler. La jeune femme avoue volontiers ne pas parfaitement maitriser la hargne qu’elle a en elle. La toute nouvelle capitaine de l’équipe des jaunes est bien décidée à mener sa nouvelle tribu jusqu’à la victoire de cette aventure.