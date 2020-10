Alix (Koh Lanta) pose un cliché osé sur Instagram… Ses abonnés ont eu très très chaud !

View this post on Instagram

🌊J'ouvre les réseaux et je vois vos messages qui ont ni queue ni tête, vos insultes, vos commentaires bons et mauvais. . 🟡En fait je vous explique, c'était Un honneur de m'etre battue à ses cotés et surtout CONTRE ELLE. . ❗Pourquoi !? Parceque cette folle elle est comme moi. Cette nana c'est : leadership naturel, une grande gueule, une athlète incroyable, une femme de caractère, une tête de mule et surtout la reine du twerk. . 👑Cette femme je me suis battue contre elle, pendant le jeu. Et puis les choses de la vie nous on rapprochées. Elle était là, dans les moments les plus durs. Mon meilleur soutient. . ❤Alors les réseaux etc c'est drôle un moment mais vous ne savez pas, à quelle point cette nana a été importante pour moi. Je t'aime ma reus❤ . . #twerk #sister #love #war #family #kohlanta #queen #friends #friendship #survivor #hadjaalix #life #smile