Alix (Koh Lanta) : un hater s’en prend à la candidate, l’accusant de mentir à propos de la mort de sa sœur !

View this post on Instagram

📚Une page se tourne… les VURO sont désormais ma nouvelle famille 💛 J'ai composé mon équipe avec des personnalités et des gens qui me ressemble, qui ont ce petit "je ne sais quoi " qui pour moi à fait la différence… je suis fière de mes choix, fière de mon clan… en route pour de nouvelles aventures 👑 . . . . @kohlantatf1 #vuro #chef #team #leader #kohlanta #kohlantatf1 #tf1 #alp #survivor #flame #fire #jaune #family #famille #team #fitness #wod #fitmotivation #motivation #love #focus #smile