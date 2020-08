Alix (Les Marseillais) : elle s’affiche topless sur une nouvelle photo, ses fans deviennent fous !

Les surprises ne cessent de s’enchainer sur les réseaux sociaux pendant ces vacances d’été. Ce jeudi 13 août, la belle Alix amène ses followers à tomber sous son charme alors qu’elle aurait publié un cliché d’elle très séduisant.

Alix dévoile son joli corps

Pour ceux qui ont l’habitude de suivre la jolie Alix sur son compte Instagram, verront bien que ce n’est pas la première fois qu’elle poste de telle photo d’elle. En effet, la jeune candidate des Marseillais est dotée d’un magnifique corps dont elle est fière et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle n’hésite pas à le faire découvrir aux abonnés de sa page. Le 8 mars derniers, la jeune femme avait publié une photo similaire d’elle topless mettant en valeur sa poitrine qu’elle avait subtilement cachée avec des ananas. Elle qui est une habituée des clichés sensuels, a de nouveau publié une photo qui plonge ses followers sous le charme.

De son vrai nom Alix Desmoineaux, Alix est une candidate de la téléréalité française. Elle s’est révélée dans la saison 3 des Marseillais vs le reste du monde il y a deux ans bien qu’elle ait fait sa première apparition dans la quatrième saison de la villa des cœurs brisés. Reconnue pour ses formes généreuses, elle poste régulièrement des photos d’elle sur la toile. C’est une adepte des réseaux sociaux qui régale quotidiennement ses abonnés. En effet, depuis sa rupture avec Benjamin Samat, la jeune candidate des Marseillais peut faire chavirer le cœur de tout homme. La jeune dame se montre toujours aussi séduisante au regard de ses publications sur Instagram.

Un cliché topless qui régale ses fans

Elle qui trouve particulièrement du plaisir à mettre certaines parties intimes de son corps en valeur, ne s’est pas empêchée de publier un cliché qui a fait tant parler. Cette femme qui a tout ce qui plaît aux hommes, a posé en contre-plongée. Alors qu’elle est en pleine baignade, elle se fait photographier avec ses yeux bien fixés sur l’eau. On l’aperçoit subtilement sans maillot de bain.

Un topless qui n’a laissé aucun internaute indifférent. Toutefois, l’ancienne candidate des Marseillais s’arrange à cacher ses tétons ce d’autant plus qu’elle évite de se faire censurer par le réseau social Instagram. Ceci étant, elle prend la peine de les couvrir avec ses cheveux mouillés. Malgré tous ses efforts à recouvrir sa poitrine, les internautes trouvent la photo très sensuelle et séduisante. Cette publication a bénéficié de nombreux j’aime et plusieurs commentaires. Ses fans n’ont pas hésité à la complimenter via des petits messages adorables.

Alix profite de ses vacances d’été

Contrairement à certains de ses collègues de la téléréalité, Alix n’aurait pas participé au casting de la dernière saison des Marseillais dont la diffusion démarrera le 31 août prochain. Tout porte à croire que la jeune dame passe des vacances inoubliables. L’ex de Benjamin Bamat est déterminé à profiter de sa vie. Il faut dire que sa séparation d’avec Benjamin aurait eu un impact considérable sur sa vie. Son ex-compagnon l’aurait trompée avec Océane, une nouvelle candidate de la téléréalité. Une nouvelle qu’elle n’avait pas du tout digérée et cela avait entrainé une violente dispute dès son arrivée aux Caraïbes.

Il faut dire que Benjamin Bamat et Alix représentaient l’un des couples phares de la téléréalité. Une actualité que ses fans suivaient de près, la jeune femme s’était elle-même chargée de la révéler sur sa Story Instagram.