Alizée dévoile enfin le visage de sa fille Maggy ! Les fans de la chanteuse sont sous le charme !

Alors que sa relation avec son ex compagnon Jérémy avait été beaucoup médiatisée et qui s’est filament soldée par une rupture, la mère d’Annily retrouvait l’amour en 2013 aux côtés de Grégoire, le jeune chorégraphe de 34 ans.

En couple avec Grégoire Lyonnet depuis 2013, les deux compagnons s’étaient officiellement mariés en 2016. Ils ont accueilli une belle petite fille le 24 novembre de l’année passée qui fait l’objet de leur bonheur actuellement.

La petite Maggy et ses parents, une histoire d’amour

Née il y a 8 mois, la fille de Grégoire Lyonnet et d’Alizée a bien grandi. Le 24 mai déjà, la danseuse et chanteuse avait publié une photo de Maggy sur sa page Instagram lorsque celle-ci n’avait que 6 mois. Très curieux et impatients de découvrir le visage de son bébé, ses fans attendaient le bon moment. Le couple a été heureux d’accueillir leur petite fille le 24 novembre 2019 et vivaient des moments exceptionnels avec la fillette. Sur cette photo, on voit la jeune chanteuse de 35 ans tenir sa fille en l’air avec son visage collé au sien ne donnant pas la possibilité à ses followers de voir le visage de la fillette. On percevait néanmoins le joli sourire de Maggy.

Le couple passe des moments heureux en Corse et la jeune chanteuse n’hésite pas à partager à chaque fois, quelques aperçus de leur vie quotidienne. On voit régulièrement des photos d’elle avec son mari, la petite Maggy, sa fille Annily âgée de 15 ans qu’elle avait faite avec Jeremy Chatelain. Contre toute attente, Alizée a dévoilé ce 3 août, le visage de sa deuxième fille Maggy de 8 mois. La fillette a été prise en photo alors qu’elle découvrait le nouveau jouet qui venait d’être livré au domicile de ses parents. On aperçoit la petite Maggy très enthousiaste, à bord de sa magnifique Land Rover alors qu’elle était apprêtée d’une tenue légère en raison du climat qui règne dans cette zone. Bien avant, Alizée avait publié une photo de sa fille qui se tenait debout contre un mur, ce qui montre que la petite fille de Grégoire Lyonnet fera bientôt ses premiers pas.

Une vie amoureuse sous le soleil de Corse

Mariés depuis 4 ans déjà, le couple fêtait ses noces de cire en juin dernier. Le jeune chorégraphe Grégoire avait écrit un message sur son compte Instagram où il déclarait que le temps passe vite depuis qu’il est aux côtés de sa dulcinée Alizée. Le couple vit des moments agréables en Corse. Grégoire Lyonnet avait finalement abandonné l’émission Danse avec les stars pour s’installer en Corse avec celle qu’il aime. Le fameux duo dirige une école de danse à Ajaccio. En 2019, Alizée annonçait déjà l’agrandissement du studio qui devait se faire après l’ouverture de la deuxième salle. On peut constater que le couple a tout ce dont ils ont besoin pour être heureux.

Il faut dire que ce cliché qui fait tant parler a été pris alors que les parents de la petite fille fêtaient ses 8 mois. Étant donné que la célèbre danseuse ne manque pas l’occasion de partager ses moments de bonheur avec ses followers, elle a posté cette image de Maggy. Depuis que la deuxième fille d’Alizée est née, la chanteuse a toujours évité de présenter son visage au public bien qu’elle publie régulièrement des photos d’elle sur son compte Instagram. La femme de Grégoire Lyonnet s’arrangeait à dévoiler des parties comme son dos, ses petites mains mais la chanteuse semble ne plus vouloir cacher le visage de Maggy. Une photo qui a visiblement fait du bien à ses fans sur les réseaux sociaux.