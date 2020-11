Alizée : elle dévoile des photos de sa fille déguisée et fait fondre toute la toile !

Alizée adore se déguiser et est, comme beaucoup, une grande fan des fêtes d’Halloween. C’était donc pour la chanteuse l’occasion parfaite d’initier sa jolie petite fille au plaisir du déguisement et de faire fondre ses fans avec de jolis clichés de famille !

Un Halloween 2020 en famille !

La deuxième fille d’Alizée, la petite Maggy qui est née le 24 novembre 2019 a déjà tout d’une grande star.

Depuis sa naissance, la maman partage chaque mois un nouveau cliché de sa cadette, et les fans s’émerveillent à chaque nouvelle photo. Et oui, il faut dire que la petite Maggy est extrêmement photogénique malgré son jeune âge.

Pour ce mois d’octobre, la chanteuse de 36 a souhaité initier sa fille à la magie des fêtes d’Halloween et offrir au passage des clichés en costumes à sa communauté de fan. Pour cette occasion, la petite fille a même eu le droit, non pas à un, mais a deux déguisements d’Halloween. Et les fans ne s’en sont toujours pas remis !

Sur la première photo, la jolie Maggy apparaît en costume de Macaron le Glouton (aussi connu sous le nom de Cookie Monster), l’emblématique petit monstre de la célèbre émission pour enfant, 1 rue Sésame. Un costume bleu qui lui va comme un gant !

Sur le second cliché, la petite fille apparaît dans le jardin familial déguisé en Chat Cheshire, le malicieux félin du dessin animé Alice aux pays des merveilles (le célèbre dessin animé inspiré du roman de Lewis Caroll).

Incapable de se décider entre ces deux costumes, la maman a souhaité partager ces clichés à ses abonnés et en a profité pour leur demander leurs avis sur la question.

En légende des deux clichés, on pouvait notamment lire : « Joyeux Halloween ! Vous êtes plutôt Cookie Monster ou Cheshire Cat ?«

Entre Cookie Monster et Cheshire Cat, le cœur des fans balance

Suite à la mise en ligne de ces clichés, les fans se sont déchaînés. Impossible de ne pas saluer l’aisance avec laquelle la petite fille prend la pause dans ses costumes originaux, et très rapidement, les fans de l’interprète de “J’ai pas vingt ans !” ont pris d’assaut l’espace commentaire.

« Adorable« , « Trop chou, impossible de choisir, les deux sont magnifiques« , ou « Cette petite est trop belle, peu importe le déguisement… » a-t-on pu lire sous la photo.

La petite Maggy a donc remporté tous les suffrages, et face à tant de “mignonnerie”, les fans ont été incapables de trancher quant au déguisement le plus adapté pour cet Halloween 2020.

Alizée partage une photo de Maggy pour son 11e mois

Une chose est sûre, du haut de ses 11 mois, la jolie Maggy est déjà une grande star des réseaux sociaux, et les fans de la petite famille attendent chaque nouveau cliché avec une impatience palpable.

Depuis sa naissance, Alizée et Gégory Lyonnet partagent avec leur communauté toutes les premières fois de leur petit bout de femme. Et les fans sont ravis de voir la petite Maggy grandir sous l’œil de l’objectif.

En août dernier, la chanteuse avait déjà fait sensation en publiant une photo de sa petite fille, alors que celle-ci venait de fêter ses 10 mois. Sur cette photo postée sur le compte Instagram de la chanteuse, la petite Maggy apparaissait endormie paisiblement et avait profondément conquis le cœur des fans d’Alizée.

Il y a à peine une semaine, la jeune maman avait également partagé un cliché de son bébé aux côtés de leur superbe Samoyède, Jon Snow de son vrai nom, avec en légende : « Joyeux 11 mois mon amoureuse 🤩 #Maggy #24 ».

Une photo qui encore une fois avait fait fondre l’Internet tout entier.