Alizée : elle rend un vibrant hommage à Mylène Farmer pour son anniversaire !

Alizée ne rate pas une occasion lorsqu’il faut manifester sa reconnaissance à l’égard de celle qui l’a soutenue lorsqu’elle faisait ses premiers pas dans la musique. Elle lui a adressé un message touchant lors de son anniversaire.

Mylène Farmer, un modèle pour Alizée

De nationalité franco-canadienne, Mylène Farmer est une célèbre chanteuse très populaire en France. Elle est considérée comme une icône de la chanson et Alizée a saisi cette occasion pour lui rendre un vibrant hommage sur son compte Instagram. C’est bien le samedi 12 septembre que l’actrice de Ghostland a soufflé sur sa cinquante-neuvième bougie. Devenue rare sur la scène publique, Marlène Farmer reste cependant dans les cœurs des français qui gardent d’elle de meilleurs souvenirs.

Alizée, l’une des anciennes protégées de celle qui a interprété Maman a tort et dont elle reste éternellement reconnaissance, lui a souhaité un joyeux anniversaire très particulier. Il faut dire que Mylène Farmer aurait contribué au succès de la jeune Alizée qui est devenue une grande célébrité. Bien que cet hommage soit bien accueilli par l’intéressée, certains internautes s’interrogent s’il s’agissait d’un message d’adieux. Contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, l’auteure de Désobéissance et Alizée se connaissent depuis plusieurs années déjà. En effet, Alizée Jacotey avait retenu l’attention de Mylène Farmer et Laurent Boutonnat alors qu’elle n’avait que 16 ans lors de sa participation à télé-crochet Graine de star.

Alizée rend hommage à Mylène Farmer sur Instagram

La reine de la musique lui avait donc proposé le titre Moi Lolita et c’est d’ailleurs ce qui a contribué au succès d’Alizée faisant d’elle l’une des plus grandes célébrités de l’Hexagone. Lors de son dernier anniversaire, Mylène Farmer aurait reçu une panoplie de messages de joyeux anniversaire parmi lesquels celui d’Alizée. En effet, la chanteuse et actrice de 59 ans a été très touchée par la publication que la mère de Maggy a fait sur son compte Instagram. C’est certainement une façon pour Alizée de manifester sa gratitude à l’endroit de celle qui aurait contribué au succès de sa carrière.

Pour lui rendre hommage le jour de son anniversaire, la mère de la petite Annily a partagé avec les abonnés de sa page Instagram, un cliché de Mylène Farmer la montrant en pleine séance de mise en beauté. C’est une photo qui montre la chanteuse franco-canadienne de profil, qui peint ses lèvres avec un pinceau. On peut lire en légende « Happy birthday to my queen, love U”. Un message très adorable qui n’a pas laissé la célèbre actrice et chanteuse indifférente. Ils ont été nombreux à réagir face à cette publication. Les internautes n’ont pas manqué de remarquer la belle relation qui existe entre les deux chanteuses. Alizée a également été félicité pour l’amour et la gratitude qu’elle manifeste vis-à-vis de celle qui l’a soutenue hier lorsqu’elle était dans ses débuts.

La chanteuse Mylène Farmer a marqué plusieurs personnes par ses belles mélodies. Elle qui appréciait particulièrement la jeune Alizée, a sorti un album avec cette dernière en 2000, intitulé Gourmandises. La célébrité de la chanteuse se fait manifester par le nombre de spectateurs lors de ses concerts. En 2009, elle fut la toute première artiste à se produire dans le célèbre stade de France. Elle aurait passé une grande partie de sa vie aux côtés de Laurent Boutonnat avant de faire la rencontre de Benoît di Sabatino en 2002 lors du tournage d’un clip. L’année passée, son dernier titre Désobéissance avait rassemblé près de 235 000 fans qui étaient venus assister à son spectacle à Paris La défense Arena. Elle s’illustre sans doute comme l’une des artistes les plus populaires du pays.