Alizée : la jeune maman se confie totalement sur l’échec de son mariage et son divorce très douloureux !

Le parfait amour qui finit en un divorce difficile à vivre, telle a été la situation traversée par la chanteuse.

Aujourd’hui avec son danseur préféré, la chanteuse Alizée revient sur les difficultés rencontrées à la suite de sa première séparation. Après près de neuf années passées en couple avec Jérémy Chatelain, la séparation avec ce dernier n’a pas été si facile et a même fait passer la chanteuse par une étape bien particulière.

Une fin qui paraissait comme un échec

C’est durant l’année 2012 que Alizée et Jérémy Chatelain ont décidé de mettre un terme à 9 années de vie commune. On se souvient encore des propos de la chanteuse dans l’émission ‘’Les maternelles’’ diffusée sur France 5, 3 ans après son divorce. Celle-ci avait l’impression de vivre un échec. Depuis toute petite, le désir de bâtir une famille avant une carrière de chanteuse l’animait. Puisque les parents de la jeune Alizée n’étaient pas divorcés, elle avait le sentiment d’avoir raté quelque chose que ses géniteurs avaient pourtant réussi.

Cette étape de la vie de Alizée a été très dure, d’autant plus qu’elle a compris que les enfants sont capables de sentir de nombreuses choses. Pour la chanteuse, il fallait savoir dire ce qui est vrai aux enfants, qu’importe leur âge. Selon Alizée, savoir se comporter en adulte et pouvoir expliquer clairement les choses aux enfants est important. Celle qui à l’époque n’avait que sa fille Annily a certainement su lui montrer qu’il n’était plus possible que les choses s’arrangent entre elle et son père et que le seul moyen d’être heureux serait qu’ils arrêtent de cheminer ensemble.

Une situation difficile à vivre, mais qui a pu être surmontée

En tant que mère, le divorce avec Jérémy Chatelain a été un moment difficile que la chanteuse a vécu selon ses propos au micro de MFM radio. Cela n’a pas été simple à cause de l’éducation qu’il fallait inculquer à sa première poupée.

La difficulté selon les affirmations de la chanteuse résidait surtout dans l’explication qu’il fallait donner à sa protégée, afin de lui faire comprendre que ses deux parents seraient toujours là pour elle et que leur situation n’allait pas affecter l’amour qu’ils lui portaient. Aujourd’hui amoureuse et sereine, Alizée se porte mieux dans les bras de Grégoire Lyonnet et semble bien vivre tout ce qu’elle a pu traverser jusque-là.

Alizée et Grégoire, une histoire qui dure depuis 2013

Depuis leur rencontre sur le plateau de l’émission ‘’Danse avec les stars’’ en 2013, Alizée vit une belle histoire avec Grégoire Lyonnet. Mariage, bébé, et autres, plus rien ne semble pouvoir arrêter les deux tourtereaux. La relation très stable qui a débouché sur une union devant tous à Ajaccio en Corse 3 ans après leur rencontre a surement fait cicatriser les plaies du difficile passé qu’a eu Alizée.

Leur premier bébé a vu le jour en novembre 2019 et le couple semble toujours aussi émerveillé par cette conception. Pour la plupart des fans, c’est un réel grand plaisir de voir les parents de la petite Maggy remplis d’amour l’un envers l’autre. Chose étrange, Grégoire Lyonnet vivait également un chao concernant sa vie amoureuse avant de faire la rencontre d’Alizée qu’il considère aujourd’hui comme sa moitié.

Un destin lié comme beaucoup pourraient le penser, et c’est ce qui fait notamment toute la joie de la communauté des deux parents de Maggy. Alizée quant à elle n’a certainement plus l’impression d’avoir raté sa vie aujourd’hui, au regard du bonheur qu’elle vit après un passé douloureux.