Alizée et Maxime (Koh Lanta) : ils sont enfin parents et leur bébé est trop mignon !

Les deux candidats emblématiques de Pékin Express, Alizée et Maxime sont depuis quelques jours les heureux parents d’une petite fille. Ils n’ont d’ailleurs pas tardé à partager un cliché de la nouvelle petite famille et révéler le prénom pour le moins original de leur enfant !

Une grossesse déjà annoncée de manière originale !

Le 10 mai 2020, en plein confinement, Alizée Williot et Maxime Langlais révélaient à leur communauté de fans qu’ils allaient bientôt être parents. Une nouvelle qui avait donné un peu de baume au cœur à leur communauté après une période plutôt sombre et jonchée de mauvaises nouvelles.

Après plusieurs semaines d’attente, et alors que le petit couple avait jusque-là gardé le secret, ils ont décidé de révéler le sexe de leur futur enfant. Le 31 mai 2020 on apprenait enfin la bonne nouvelle : Alizée et Maxime attendait une petite fille !

Le sexe de leur enfant avait d’ailleurs été révélé d’une manière plus qu’originale !

Alors que sur son compte Instagram, Maxime Langlais avait publié une photo de biscuits sur lesquels étaient inscrit « C’est une fille » en légendant « Une mini Bibiche va débarquer Johnny », Alizée, de son côté, avait souhaité annoncer la nouvelle en publiant une photo de Maxime tenant un fumigène à la main qui laissant s’échapper une fumée rose.

Une double annonce pour le moins originale et qui n’avait pas manqué de faire parler.

Les heureux parents reviennent de loin !

Alors qu’Alizée et Maxime sont en couple depuis plus de 11 ans, ils n’ont décidé d’officialiser leur union que le 22 juin 2019 en se disant “oui” devant l’autel.

Leur projet d’enfant non plus ne date pas d’hier, car les jeunes parents avaient déjà tenté d’avoir un enfant par le passé. Une tentative qui s’était soldée par une fausse couche et avait profondément bouleversé le couple.

L’ancienne aventurière de “Pékin Express” avait d’ailleurs souhaité rester très prudente lors de cette nouvelle grossesse. D’une part, elle avait préféré attendre avant d’officialiser la bonne nouvelle, et d’autre part, elle avait pris la décision de rester alitée plusieurs mois durant son premier trimestre de grossesse pour éviter tout nouveau risque de fausse couche.

Durant sa grossesse, elle s’était notamment confiée sur son compte Instagram : « Je pense avoir eu tous les symptômes possibles ».

Une nouvelle vie se profile pour les jeunes parents

Alors que les futurs parents attendaient avec impatience l’arrivée de leur premier enfant, ils avaient à plusieurs reprises exprimé le souhait de quitter la capitale parisienne pour fonder leur petite famille au grand air.

Le 27 mai dernier, Alizée avait d’ailleurs fait part de cette envie de changement en déclarant sur les réseaux sociaux : « Quitter Paris est définitivement la meilleure décision que l’on ait prise ! Il était enfin temps de revenir aux sources, chez nous. Retrouver nos familles, nos amis et la campagne. Une nouvelle vie nous attend et c’est que du bonheur. »

Ce jeudi 15 octobre 2020, le jour de la naissance est enfin arrivé et les jeunes parents ont souhaité partager la bonne nouvelle avec leur communauté de fans.

Alizée a donc décidé de publier sur Instagram un joli cliché sur lequel elle apparaît au côté de son mari, allaitant son nouveau-né : « Notre petite Thi-Waï a fait de ce 15 octobre 2020 le jour le plus beau de notre vie. Nous sommes tellement heureux et comblés par ce petit être que l’on aime déjà d’un amour indescriptible »

Les deux parents ont l’air plus que comblés par l’arrivée de leur bébé.

Sur son compte Instagram, Maxime Langlais a à son tour posté le cliché légendé d’un : « Welcome, Welcome ! 3,75 kg, 52 cm, des yeux bridés, une chevelure de monkey, un nez d’asiatique, les lèvres de sa maman, les pieds de son papa. Thi-Waï, le fruit de notre amour, est née »

L’annonce de la naissance de leur fille a beaucoup ému les fans et de notre côté on souhaite toutes nos félicitations aux futurs parents !