Alizée pousse un gros coup de gueule par rapport au coronavirus pour la 1ère fois !

Personne n’aurait pu être en mesure de s’imaginer une seule seconde que la chanteuse mythique Alizée allait pouvoir prendre la parole et s’exprimer une nouvelle fois sur la situation sanitaire, c’est le moins que l’on puisse dire. En effet, avec le gouvernement qui ne cesse de faire des déclarations de plus en plus choquantes, personne n’aurait pu penser qu’Emmanuel Macron allait pouvoir déclarer récemment que les français étaient très fortement encouragés à se vacciner, même s’ils sont parfois assez réfractaires.

Depuis que le président de la république a pu d’ailleurs prendre la parole, on a clairement pu constater que de plus en plus de centres de vaccination sont pris d’assaut, et parfois certains d’entre eux peuvent même mal tourner avec des prises de paroles de certains français qui se plaignent clairement de ce que l’on a pu voir ici et là. Avec certains français qui sont même vraiment persuadés que le vaccin contre le coronavirus n’est pas du tout efficace, il se trouve que cela peut parfois diviser le pays, entre les français qui pensent au contraire que celui-ci devrait être vraiment obligatoire pour tout le monde.

Mais si certains anonymes prennent la parole, c’est également le cas de certains artistes, que ce soit des chanteurs, des humoristes, ou même encore des personnalités de la téléréalité qui peuvent prendre la parole à ce sujet. En effet, avec certains choix qui doivent être pris pour la première fois depuis des dizaines d’années, on ne compte plus le nombre de fois où certains d’entre eux n’ont pas arrêté de faire parler de la campagne de vaccination qui a été tout d’abord initié il y a plusieurs mois de cela au mois de décembre dernier.

Alizée balance tout, elle ne supporte plus la situation actuelle

On ne compte plus le nombre de fois où la chanteuse Alizée a pu prendre la parole récemment sur des sujets très controversés dans l’actualité, mais personne n’aurait pu être en mesure de penser qu’elle allait parler une nouvelle fois de la crise sanitaire, c’est le moins que l’on puisse dire. En effet, d’autres artistes ont pu prendre publiquement la parole récemment, et leur discours est assez différent de celui de la chanteuse.

Voir cette publication sur Instagram

On se souvient notamment des toutes dernières déclarations de l’humoriste Jean-Marie Bigard, qui a pu par ailleurs tenir des propos assez controversés, comme on a pu le constater très récemment lors d’une récente interview. On se souvient également de la prise de parole récemment du chanteur mythique Francis Lalanne, qui lui aura même valu une certaine censure de la part du réseau social Twitter. Mais concernant la chanteuse Alizée, c’est un tout autre message qu’elle a tenu à véhiculer depuis maintenant quelques jours, et certains espèrent très clairement qu’elle va pouvoir donner envie à certains français de changer d’avis concernant la situation qui n’a jamais été aussi catastrophique que celle que l’on peut connaître actuellement.

Voir cette publication sur Instagram

Alizée lance un appel au calme et à la solidarité contre la haine

C’est une fois de plus sur les réseaux sociaux que la chanteuse mythique Alizée a décidé de s’exprimer sur ce qu’elle appelle très clairement le « pu**** de COVID », bien que personne n’aurait pu penser qu’elle allait prendre la parole à ce sujet.

Toutefois, en disant clairement qu’il ne faut pas traiter les personnes contre le vaccin de « débiles », c’est un gros clash qui pourrait bien arriver dans les prochains jours, car on peut dire que les propos de la chanteuse risque d’être très mal interprétés par une grande partie des français qui ont pris la parole récemment.