Alizée : sa fille adolescente Annily évoque son rapport quant à la célébrité de ses parents

Alizée et Annily face à un changement inattendu

La vie de la petite famille d’Alizée a connu une tout autre tournure depuis sa séparation avec Jérémy Chatelain. Un homme avec qui elle a vécu une belle romance. Les deux anciens tourtereaux ont même été même considérés comme un couple phare dans les années comprises entre 2003 et 2012. En mars 2003, l’interprète de Lolita et l’ancien candidat de la Star Academy s’étaient rencontrés pour la première fois. Une rencontre qui a été évidente pour les deux anciens amoureux. Ils n’ont pas attendu longtemps pour se marier. Une union qui avait eu lieu le 6 novembre de la même année à Las Vegas. Leur amour a été symbolisé par l’arrivée de la petite Annily en avril 2005.

Cependant, leur belle histoire avait pris fin. Une situation qui a été douloureuse pour Annily, mais surtout pour sa maman Alizée. Lors de son aventure dans « Danse avec les stars » de 2013, cette dernière avait évoqué cette douloureuse séparation. En effet, comme tous les candidats, elle a été contrainte de révéler un de ses moments les plus difficiles. Sans hésiter, la jeune femme a évoqué que ceci concerne sa rupture avec le père de son enfant. Un évènement dans sa vie qu’elle qualifiait comme étant son plus grand échec. Quoi qu’il en soit, la chanteuse a pu tourner la page. Elle a commencé un nouveau chapitre avec Grégoire Lyonnet.

Une star de TF1 qu’elle a rencontré un an après sa rupture avec son ex-mari. Actuellement, ils célèbrent leurs noces de cire. Alizée est désormais à nouveau dans les nuages surtout après l’arrivée de sa cadette Maggy le 24 novembre dernier.

Quant à Annily, elle a également été troublée par la séparation de ses parents. Elle n’avait alors que 7 ans. Toutefois, rassurée par sa mère, elle a su affronter la réalité. De plus, l’arrivée de son beau-père l’avait aidée à avancer dans la vie. Comme sa mère affirmait sur le plateau des Maternelles en 2015, Annily s’était très vite rapprochée de Grégoire Lyonnet. Selon ses propos, comme sa fille est passionnée de danse, elle l’a aimé avant même de le connaître.

Annily baignée dans un monde de célébrité

Grandissant avec la technologie et étant accro à la mode, l’aînée d’Alizée est devenue très active sur les réseaux sociaux. Elle publie quotidiennement des clichés de son quotidien sur son compte Instagram. Des contenus qui séduisent de plus en plus les internautes. Actuellement, la future grande influenceuse française rassemble même 43,5 K d’abonnés.

Cependant, étant la fille de deux artistes, depuis sa naissance, Annily Chatelain vit avec la popularité de ses parents. Une mère chanteuse, un père ancien candidat de Star Academy et un beau-père danseur. Étant une référence pour de nombreux internautes, ces derniers étaient curieux de savoir comment Annily gèrait le statut de célébrité de ses parents ainsi que le sien. Une question qui lui a été posée lors de la session du 8 août sur un jeu de questions-réponses dont la jeune femme a l’habitude de faire avec ses fans.

La réponse d’Annily Chatelain quant à cette question témoignait que la jeune fille a bel et bien grandi. Aussi, elle reflète de sa modestie et de sa candeur. « Bon pour commencer je ne suis absolument pas célèbre il faut le dire… En ce qui concerne “La célébrité de mes parents”, ce n’est pas quelque chose à gérer puisque je vis avec ça depuis petite, les gens sont donc habitués à Ajaccio » avait-elle expliqué. Il est donc certain qu’Annily vit sainement et sereinement la célébrité de ses parents. Une situation qui est rassurante pour Alizée et Jérémy Chatelain.