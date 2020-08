Alizée : sa fille de 15 ans Annily s’exprime sur ce qu’est sa vie avec des parents sous les projecteurs !

La question pourrait bien être présente sur plusieurs lèvres. La fille de Jérémy et Alizée a satisfait la curiosité de plusieurs internautes en faisant des révélations sur sa vie, ce samedi 8 août, notamment comment elle vivait avec la renommée de ses parents.

La réputation du couple Alizée et Jérémy réussit bien à leur fille…

L’adolescente a eu des échanges avec ses abonnées lors d’une séance de question-réponse sur Instagram.

La jeune fille de 15 ans ne semble pas être affectée par la renommée de ses géniteurs. Bien au contraire, elle le vit bien. Il faut dire qu’Annily a grandi, entourée de personnes mondialement reconnues. Si quelques pépites de la popularité des deux artistes semblent rejaillir sur leur fille, cette dernière affirme plutôt qu’elle est loin d’être célèbre.

Il faut dire que la décision de sa mère d’aller vivre en Corse avec la jeune fille a également été positive sur sa vie. Alizée révèle avoir choisi cette région pour élever son enfant dans la tranquillité. La réputation des parents n’a donc pas eu trop de répercussions sur la vie de notre adolescente, même si elle est plus suivie sur Instagram que la majorité des filles de son âge.

Un véritable coup de foudre entre les parents de la jeune Annily

C’était à Cannes, en mars 2003 que les deux chanteurs se sont rencontrés et ce fut le coup de foudre immédiat. Jérémy Chatelain l’interprète de la chanson ‘’Belle histoire’’ était en tournée promotionnelle sur le titre Paris latino. Il était accompagné par la troupe de la Star Academy.

Nos deux tourtereaux n’ont pu résister à la flamme qui les consumait. Ils se marièrent huit mois plus tard le 6 novembre 2003 à Las Vegas. Un évènement qui a créé un sacré buzz sur les médias sociaux et la presse également en a longtemps parlé. C’était une relation si fusionnelle que la chanteuse de Lolita s’est fait tatouer le prénom du père de sa fille en hébreu. Environ deux années plus tard, venait au monde la petite Annily le 28 avril 2005. On peut dire que la petite a bien grandi en prenant les traits de ses parents.

Malheureusement, cette belle romance entre Alizée et Jérémy a pris fin après huit années de vie commune. Leur fille avait 7 ans quand le couple a décidé de divorcer. Alizée n’a pas caché la gravité de la situation à la petite Annily. Comme le rapportait la chanteuse pendant qu’elle participait à l’émission Danse avec les stars, ce fut une période particulièrement rude où elle s’est efforcée d’élever sa fille toute seule. Plus tard, elle a fait enlever son tatouage au laser. Cependant, les deux ex-conjoints sont restés soudés en ce qui concerne le bonheur de leur enfant. Jérémy est resté très présent dans la vie de sa fille et on peut le remarquer par les nombreux posts qu’il lui dédie sur les réseaux sociaux.

Annily Chatelain, très complice avec son beau-père

L’interprète de Lolita est aujourd’hui remariée à Grégoire Lyonnet, une star de TF1. Le couple a eu une petite fille le 24 novembre 2019 : la petite Maguy Lyonnet. Annily Chatelain adore son beau-père. Même si ce dernier était déjà très connu grâce à ses apparitions sur TF1, l’adolescente faisait déjà partie de ses fans.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que Grégoire Lyonnet rend la pareille à sa belle-fille. Lors du 15e anniversaire de cette dernière, il lui a adressé quelques mots tendres sous une photo qu’il a postée sur son compte Instagram.